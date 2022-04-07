陸京東集團CEO換人！　 劉強東卸任「二把手」徐雷接任

▲京東創辦人劉強東今（7日）宣布將卸任京東集團CEO一職。（合成圖／CFP、pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸電商龍頭京東創辦人劉強東今（7日）宣布將卸任京東集團CEO一職，由京東集團總裁徐雷接任。該集團聲明稱，徐雷後續將負責京東集團各日常運營，繼續向劉強東彙報，劉強東將繼續擔任京東董事局主席一職，把更多精力投入到長期戰略設計、重大戰略決策部署、年輕領軍人才培養和鄉村振興事業。

大陸多家財經報導分析，劉強東此次卸任意味著將遠離一線日常業務，聚焦長期戰略。不過，據接近京東高層人士透露，劉強東卸任後依舊參與京東每月的SEC（戰略執行委員會）會議和每季度的經營分析會等，不會徹底遠離公司業務。

「京東從業務到管理都已進入穩健的發展期，徐雷在京東歷練了十多年，也具備了領軍人才的能力。」該人士稱。

至於接班人徐雷背景？去年9月，徐雷升任京東集團總裁。最早於2009年加入京東，歷任京東營銷及品牌負責人、京東無線業務部負責人以及平台運營負責人等，並在2018年7月成為京東零售CEO，帶領京東零售連續三年實現高速增長。

2021年，京東集團營業收入已近萬億元，有40多萬名員工。目前，京東集團80後管理者佔比已達到91%，正在成為京東集團的中堅力量。

京東去年Q4財報顯示，現淨收入2759億元人民幣，同比增長23.0%，Non-GAAP 下的經營利潤達到28億人民幣，好於去年的12億，在整體消費不景氣的四季度，京東業績體現出了抗壓性。截至4月6日早美股收盤，京東股價報收59美元，跌幅3%。

▲大陸互聯網巨頭之一的馬雲，最早卸任隱退。（圖／CFP）

《36氪》報導稱，去年以來，已有多位互聯網巨頭創始人宣佈投身更長期的事業。2013年馬雲辭任阿里巴巴集團CEO，6年之後，他進一步卸任集團董事局主席，把公司全權交由張勇管理。被外界稱為的「阿里的合夥人制度保證了管理層平穩過渡。」

字節跳動創始人張一鳴於2021年5月和11月，先後卸任字節跳動CEO和董事會主席職務，由聯合創始人梁汝波接任。張一鳴稱不在專注公司日常管理，聚焦遠景戰略、企業文化和社會責任等長期重要事項。

拼多多創始人黃崢也在去年3月卸任拼多多董事長一職，由現任CEO陳磊接任，黃崢表示未來將投身食品科學和生命科學領域的相關研究。