單身女CEO「二度買精受孕」！再砸69萬選上等基因　赴俄平安產女　

▲單身女CEO再買精子誕混血女嬰。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名女CEO葉海洋從事化妝品生意，29歲赴美國「買精生子」，萬中選一找到了理想的精主，花了50萬人民幣（約224萬元台幣）終於生下5國混血的超萌女兒，2021年，她再以同樣方式到俄羅斯進行人工受孕，日前宣布已順利誕下第二名女兒，為大女添妹妹。

葉海洋於去年在微博分享，自己再度接受人工受孕，希望為女兒添加一個弟弟或妹妹。她更於日前在社交平台上報喜，宣布已成功誕下第二胎女兒 Hatti，而且母女平安。

她分享的照片顯示，大女兒 Doris 抱著剛出生的妹妹甜笑。葉海洋更提到「妳臉上的笑容就是對媽媽最好的回報」，表達了對女兒的滿滿愛意。

葉海洋是大陸化妝品公司的CEO，她自小家境貧困，靠自己努力白手興家，年僅25歲就創業，短短幾年就成為了化妝品公司的CEO，實現了財務自由。

葉海洋的事業一帆風順，但就沒有愛情，加上中性打扮的她崇尚不婚主義及女性獨立自主。雖然葉海洋事業有成、金錢富足，可說是攀上了人生的頂峰，但就感到人生欠缺目標。葉海洋自覺缺乏愛與家庭，想組織家庭，生個孩子，所以她在29歲時決定遠赴美國，透過「買精」來完成她生孩子的心願。

葉海洋前往美國「買精」，除了希望可以生個混血孩子外，更希望孩子具備優良血統，指明精子提供者必需是常春藤名校畢業生，擁有高等學歷，最後花費了50萬人民幣（約台幣220萬）進行人工受孕，更成功誕下五國混血女兒 Doris，正式成為單親媽媽。

因為葉海洋是獨生女的源故，她不想自己將來離開後只剩下Doris孤單一人，所以想為 Doris添上弟弟或妹妹，所以決定再以同一方法受孕！她在 2019年花費約15.8萬人民幣（約新台幣69萬）在美國買精子，然後送往俄羅斯進行人工受孕。

葉海洋在出發前也有向女兒Doris詢問過想要弟弟還是妹妹，Doris 回答「妹妹」，所以葉海洋就決定第二胎都要選擇女孩。另外，葉海洋第二胎的精子主人，原來也是來自Doris的「爸爸」，所以 Doris 跟妹妹是有血綠關係的親姊妹。

雖然葉海洋未婚買精生子的做法惹來不少外界批評，但她懶理所有反對聲音，一直努力身兼父職照顧女兒，更因為不想大女感孤單而再度買精受孕，更表示「三生有幸做妳們的媽媽」！