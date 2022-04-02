京東大規模裁員！每天「超1000人排隊辦離職」京喜多省100%資遣

▲京東爆大裁員。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸電商巨頭京東近日展開大規模裁員，涉及京喜、京東國際、京東零售、京東物流等多個業務板塊，引發廣泛關注。有京東員工透露，辦理離職手續時前面已有1000多人排隊，估算單日離職人數遠超千人。

據《第一財經》報導，京東今次裁員已持續逾兩周且仍在繼續，有京東員工表示，3月31日的員工服務中心有大量被裁員工等待辦理離職手續，其中一名同事在下午取籌辦理時已排到1000多號。

京東的裁員令被裁員工感到無奈，在職員工也感到惶恐。一名被裁的京東物流員工表示，自己在職時間已超過4年，所屬的分公司裁員比例約為40%，分公司領導表示裁員標準以近兩年的績效考核作為參照進行篩選，自己則被告知因為近兩年沒有突出表現而被裁，「對於裁員原因，領導僅以一句『公司組織架構變動』帶過。」

另一名京東健康員工指，京東健康多個部門也有裁員，其中醫藥部裁員大概在20%左右，大力投入發展的互聯網醫院裁員可能達到60%到70%，「醫藥部是京東健康的核心部門之一，醫藥部裁員意味著其他部門的裁員比例更高。」該員工又指，京東健康1月初還在進行招聘，1月17日突然收緊了，說要裁員，「變得特別快。」

而京東獲取「下沉市場」（編按：三線以下城市、縣鎮與農村地區的市場）的關鍵-京喜，也是裁員較多的業務。據了解，京喜廣東戰區、四川戰區和江西戰區裁員比例為100%。此外，京喜平台研發部裁員25%，技術研發部也有部分裁員。

有在職員工表示，一名京東工業的同事日前被通知整個部門被解散，隔天就得辦理離職，沒有任何緩衝的時間。而有些員工在被裁後又被通知可以異動去其他部門。該員工透露，本次裁員中還有不少是校招生，部門的校招生入職不過半年，離職補償就是1個月工資，意義不大且損失了校招生的身分。