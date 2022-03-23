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大陸 大陸焦點 特派現場

京東加入裁員潮「優化」比例佔10－20％　4大事業體皆有變動

▲京東,物流,智慧化,總部。（圖／CFP）

▲京東集團總部。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸網路科技業的裁員潮接力上演，從2021年持續至2022年，字節跳動、美團、快手、滴滴及愛奇藝等大廠陸續傳出裁員消息，大陸電商龍頭之一的京東集團也在昨（22）日傳裁員的消息。據了解，京東本輪裁員將涵蓋是旗下零售、物流、健康業務和京喜事業群等，「優化」比例或為10％至20％左右。

▲京東,物流,智慧化,總部。（圖／CFP）

▲京東智慧化及無人化物流。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，京喜事業群主要包含京喜、京喜拼拼、京喜達快遞及新通路事業部等四大業務。其中，裁員比例最高的是社區團購業務「京喜拼拼」。由於市佔率低，業績不佳，坊間一度傳言，京喜和京喜拼拼將關閉其全國業務線。

對於市場上的傳言，京東內部人士表示，京喜此次確實會裁撤一些區域，但並不是涉及到的區域人員都會被優化，有一些人員會轉移到保留區域，「此次具體優化比例為10至15%，主要集中在京喜拼拼業務，並非網傳的京喜會全部關掉。」

該人士指出，此次調整主要是由於京喜將進行戰略和區域聚焦，未來在下沉市場將著眼以供應鏈為核心的能力打造上。

除京喜拼拼外，一位京東員工透露，裁員的核心原因是為了「降本增效」；另名京東健康員工則表示，此次裁員比例較高，可能達到每個團隊20%。對此，京東健康內部人士提到，公司發展過程中，業務和團隊的變動非常正常，「局部的整合、調整、增加或者縮減，是任何一家快速發展過程中的公司、尤其還是在做著大量創新探索實踐的公司，一定會發生的事情。」

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