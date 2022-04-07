Land Rover違停堵死馬路！消防車趕救援「直接撞開」　車主回應了

▲Land Rover塞死道路，消防車趕時間直接撞開。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

江西省南昌市5日發生一起特殊的車禍事故，多輛消防車正在前往救災，不料遭到一輛違停的Land Rover完全卡死道路，經過多次廣播提醒後仍等不到車主現身，消防員最後決定直接把這一輛Land Rover撞開，進而造成Land Rover車頭和車尾損壞。

根據大陸九派新聞報導，事件發生在5日中午12時許，南昌市消防局出動多輛消防車前往救災，不料在該在市區一條路口遭一輛違停的Land Rover封死道路，消防員試圖從縫隙穿過，但試了非常多次都過不去，也廣播多次提醒車主趕快移車，但始終沒有人出面移車，最後直接硬生生把Land Rover撞開。

▲消防車直接把Land Rover撞開。（圖／翻攝自微博）

微博曝光的影片可以看見，十字路口附近路邊停有一整排車輛，唯一車道上則被藍色Land Rover卡死，消防車為了趕救援黃金時間，只好把Land Rover直接撞開，造成該車輛的車頭和車尾嚴重損壞。附近商家表示，路口有一間商店老闆曾提醒過Land Rover車主，不能在路口停車，但車主卻講不聽。

Land Rover車主事後表示，整個事件是自己造成的，不會向消防部門索賠，被撞的車也已經送修。律師陳亮則表示，影片中Land Rover違停，堵塞消防車的通道，警方得處警告或500人民幣（約2260元新台幣）以下罰款，消防車行為則符合緊急避險特徵，且未超過必要的限度，無需承擔賠償責任。