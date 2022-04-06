校園疫情大爆發！本土校園單日暴增79例再創新高紀錄

▲各級學校陸續傳出師生確診，圖為清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今天（6日）暴增281例本土個案，各級學校也紛紛爆發師生確診個案，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校大增82例確診個案，其中包括79例本土案例、3例境外移入，而本土新增79例，創下近一年單日新高，其中又以國小單日新增48例最多。

本土疫情持續升溫，今天新增281例本土個案，再創今年以來單日確診數新高記錄，校園確診也是連環爆，繼昨天本土新增35例確診個案，追平之前單日最高紀錄，今天又新增79例本土確診個案，再創單日確診數新高紀錄。

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▲本土校園單日暴增79例再創單日新高紀錄。（圖／教育部提供）

根據教育部最新資料，本土確診數從昨天1047例，今天暴增到1126例，新增79例，包括大專校院新增18例、高中6例、國中6例、小學48例、幼兒園1例，也讓本土確診總數來到1047例，其中包括 287例為本土大專校院生，高中生181例、國中生154例、國小生361例，還有143例幼兒園生。

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增3例，其中2例為境外大專校院學生，境外高中生1例，確診總數來到623例，其中大專校院學生571例，境外移入高中生42例、國中生1例、國小生7例與2例幼兒園。