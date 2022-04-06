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快訊／本土1天飆281例！全台「13條重要群聚」曝光　這條最可怕

▲▼ 台北市環南市場出現新冠肺炎群聚感染確診案例，指揮中心決定針對批發市場相關從業人員與攤商展開第2次的PCR核酸篩檢，由亞東醫院團隊負責設立篩檢站，執行PCR採檢任務。醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR 。（圖／記者李毓康攝）

▲本土疫情持續升溫。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內新冠疫情延燒，今天本土確診再創新高，一口氣狂增281例，許多群聚案也不斷擴大。指揮中心就公布重要群聚列表，其中新北親友／校園群聚案增加最多，本日就有40例，而次之的基隆某場所群聚，也有多達32例。

隨著指揮中心稍早公布，本土新增281例，不僅再破今年新高紀錄，本土確診也已連續6天破百；境外移入的部分，今天則增加78例，而確診個案無人死亡。

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▲共有13個重要群聚案新增確診。（圖／指揮中心）

▲共有13個重要群聚案新增確診。（圖／指揮中心）

同時，指揮中心也統計出重要群聚列表，今日增加最多確診個案的前三名，是新北親友／校園群聚、基隆某場所相關及高雄某場所，分別再加40例、32例、12例。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,175,001例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,149,504例排除)，其中25,225例確診，分別為8,226例境外移入，16,945例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計139例移除為空號。

另外，本日個案分布為新北市115例、台北市45例、高雄市37例、基隆市26例、桃園市17例、新竹縣12例、花蓮縣8例、新竹市6例、宜蘭縣4例、台中市2例、彰化縣2例、嘉義縣2例、苗栗縣、雲林縣、臺南市、屏東縣及臺東縣各1例。

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