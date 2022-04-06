　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園+17　5大傳播鍊再增13例　另4例感染源不明

▲桃園市政府衛生局長王文彥表示，新增17例個案中有13例為居隔期間陰轉陽，另4例仍調查中。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥表示，新增17例個案中有13例為居隔期間陰轉陽，另4例仍調查中。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今（6）日新增17例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，新增個案中有13例為居隔期間陰轉陽之個案，剩下4例感染源仍調查中。居隔陰轉陽個案都是桃市5條傳播鏈中，社區感染風險較低，市府團隊面對任何確診案件皆立即採取擴大匡列、採檢策略，以建立安全防火牆，全力防堵疫情擴散。

根據中央流行疫情指揮中心今天公布桃園市新增17例本土個案，另有16例境外移入個案（5例為落地採檢陽性、11例為居家檢疫期間採檢陽性確診），年齡介於10歲以下至70多歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長王文彥表示，17例新增本土個案，13例為居隔期間陰轉陽，4例感染源則仍在調查中。居隔期間陰轉陽的個案，發生在桃市5條傳播鏈中，社區感染風險較低，其中與網購電商相關者，新增2例（案25048、案25053）；與新北柔道場接觸者衍生新增3例（案25051、案25054及案25161）；與基隆確診者接觸再衍生至聯邦銀行者，新增2例（案25049、案25346）；由舞蹈班衍生者新增1例（案25050）；與大潭電廠相關者，新增3案（案25246、案25248及案25343）。

此外，案25342與基隆工地確診者足跡重疊，經匡列採檢確診；案25347則與新北確診者（案24859）有所接觸，被通知匡列並於4月5日採檢後確診。

王文彥強調，另有4例感染源仍在調查中，分別為案25341，曾於台北夜店接觸確診者，4月5日因出現症狀就醫檢驗確診，目前感染源還在調查。另有案25247為45歲男性，於3月31日曾至某商務酒店，4月3日出現肌肉酸痛、喉嚨腫之症狀，4月5日得知該酒店有確診者後，在家中自行快篩呈現陽性，後至醫院採檢為陽性確診，感染源調查中；案25344為40歲男性、案25345為38歲女性，感染來源不明亦無相關症狀，4月5日自行至桃園區中路運動公園採檢站採檢後確診，感染源仍在調查中。

王文彥還說，市府團隊面對任何確診案件，皆立即採取擴大匡列、採檢策略，以建立安全防火牆，致力防堵疫情擴散。桃園社區採檢站今（6）日共採檢1,195人，截至目前為止，社區採檢站已累計採檢13萬7,419人，其中陰性13萬5,986人、陽性238人，檢驗中1,195人。此外，為減少社區傳播風險，市府持續擴大採檢，4月7日至10日每日上午9時至12時，在桃園區中路運動公園、中壢區中正公園、觀音區金湖市民活動中心、八德區八德綜合大樓及平鎮區龍岡大操場天幕球場旁，共計開設5處社區採檢站，市民朋友若足跡與確診者重疊，或自覺有必要，可攜帶健保卡前往採檢，並提醒市民在清明連假後，仍應提高警覺、保持防疫韌性。

【更多新聞】

快訊／桃園+17確診足跡曝光　路易莎、麥當勞、壽山高中入列

悶燒3周才滅！美福倉儲像超大保溫箱　打火兄弟難忘腐肉般惡臭

廢棄物上萬噸！美福倉儲大火空汙罰500萬　區公所協調賠償作業

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
快訊／北市麗山國小「5學生確診」！全校停課到4／10
冷血擊斃咖啡商　帽T殺手終向被害家屬道歉！
呱呱包「整隻小強夾裡面」　衛生局查3缺失令限期改善
快訊／花蓮+8！新增50確診足跡　7-11、好樂迪、七星潭
廖老大8.72秒打龜成功！　鳳梨點出「3不利條件」讚：不簡單
快訊／女士官Ct值11.6！　連假4天足跡「遍及3縣市」
2男釣起巨大「喪屍鯊」！ 身體四分之三被怪物啃光
三峽體育師「1傳百」！侯友宜控：中央縮短居檢惹禍
「神秘鞋王」登台灣首富！　身價3364億
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北市麗山國小「5學生確診」！全校停課到4／10

手搖飲水果茶自帶「產銷履歷」！人妻傻喝吐5個字...網笑：好幽默

不斷更新／校園疫情連爆　全台13縣市119校停課防疫

IKEA兒童遊戲區有確診足跡　業者宣布關閉一週

基隆「愛心篩檢」驗出8確診　林右昌讚有效：不會有人拿不到

花蓮+8！新增50確診足跡　煙波花蓮、太魯閣晶英、好樂迪入列

回婆家掃墓！小姑變臉「外人幹嘛來」　她超委屈：女兒被嗆賠錢貨

女士官Ct值11.6！無症狀確診險入營區　連假4天足跡遍及3縣市

桃園+17　5大傳播鍊再增13例　另4例感染源不明

朋友買特斯拉後變了！ 他揭3行為「優越感爆棚」：覺得高人一等？

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

韓國人在苗栗路不熟＋丟手機　深夜回餐廳老闆竟未關門等她

快訊／北市麗山國小「5學生確診」！全校停課到4／10

手搖飲水果茶自帶「產銷履歷」！人妻傻喝吐5個字...網笑：好幽默

不斷更新／校園疫情連爆　全台13縣市119校停課防疫

IKEA兒童遊戲區有確診足跡　業者宣布關閉一週

基隆「愛心篩檢」驗出8確診　林右昌讚有效：不會有人拿不到

花蓮+8！新增50確診足跡　煙波花蓮、太魯閣晶英、好樂迪入列

回婆家掃墓！小姑變臉「外人幹嘛來」　她超委屈：女兒被嗆賠錢貨

女士官Ct值11.6！無症狀確診險入營區　連假4天足跡遍及3縣市

桃園+17　5大傳播鍊再增13例　另4例感染源不明

朋友買特斯拉後變了！ 他揭3行為「優越感爆棚」：覺得高人一等？

快訊／北市麗山國小「5學生確診」！全校停課到4／10

載易燃物「自撞俄大使館」！羅馬尼亞男當場身亡　火燒車畫面瘋傳

柴哥不給吃腳腳　橘貓趁「靠山不在家」…伸爪連巴3掌

碎玻璃上蜷縮取暖！牠獲巡警暖心救援　「化身巡邏犬」獲新生

中職暌違14年重返台東　2場賽事內野售完

冷血行兇擊斃咖啡商　帽T殺手終向被害家屬道歉：我做錯事了

手搖飲水果茶自帶「產銷履歷」！人妻傻喝吐5個字...網笑：好幽默

九太杰倫驚傳父喪　本週主場賽程結束將暫返美

六都唯一！桃園人口數正成長　平均年齡約40.51歲最年輕

昆山封城延至8日！　台商大本營近百家公告停工

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

快訊／本土狂增281例「續創今年新高」　境外增78例

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

杰尼龜偷看廖老大直播！不認輸還嗆：上傳成績就刪掉

雙颱最快明後天生成　1個是「恐怖梅姬」

不斷更新／全台13縣市119校今停課防疫

本土+281！全台「13條重要群聚」曝光　這條最可怕

即／快訊／高雄+37炸出爆量足跡！漢神巨蛋、汽旅入列

IKEA餐廳「情侶1舉動」暖到飆淚！全場戰翻

女員工求加班又檢舉　老闆：好心沒好報

獨／3歲女童流濃鼻涕2月　醫夾出「黃綠蚵仔」

不斷更新／全台11縣市73校明天停課

今本土增281例！分佈17縣市　新北市115例最多

漢神巨蛋疑確診者足跡！鼎泰豐30員工一度被通知採檢隔離

廖老大「8.72秒是什麼概念？」　鄉民揭1點喊猛

更多熱門

相關新聞

快訊／桃園確診足跡曝　路易莎、麥當勞入列

快訊／桃園確診足跡曝　路易莎、麥當勞入列

根據中央流行疫情中心今（6）日公布，桃園市4月4日有17例本土確診個案，有9例是匡列採檢，在居隔期間陰轉陽確診，較無風險，另有一例是台北移入個案。其中案24325個案足跡曾於3月29日下午4時至4時10分曾在路易莎八門市，地址是八德區興豐路416號；另外案24569足跡曾在4月1日上午10時至下午2時在壽山高中體育訓練中心，地址是龜山區自強東路27巷8號，另外，上午11時21分足跡曾到麥當勞桃鶯店，地址是桃園區桃鶯路66號。

忠孝SOGO客人確診　北市：提高警覺

忠孝SOGO客人確診　北市：提高警覺

連假到處人潮滿滿！桃市府建議：上班前儘量篩檢

連假到處人潮滿滿！桃市府建議：上班前儘量篩檢

南港高工群聚擴大　11生2師確診

南港高工群聚擴大　11生2師確診

台東50多歲居隔陰轉陽Ct值17.5

台東50多歲居隔陰轉陽Ct值17.5

關鍵字：

桃市+17衛生局陰轉陽感染源調查中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂增281例「續創今年新高」　境外增78例

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

快訊／打龜號零四測試出爐！　飆8.72秒打龜成功

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

杰尼龜偷看廖老大直播！不認輸還嗆：上傳成績就刪掉

雙颱最快明後天生成　1個是「恐怖梅姬」

不斷更新／全台13縣市119校今停課防疫

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

本土+281！全台「13條重要群聚」曝光　這條最可怕

安孝燮爆死會了！年糕湯傳情照瘋傳　穩交5年女友疑是《柔美》賽理

陳立農戀歐陽娣娣上熱搜！時隔1hr出面了

更多

最夯影音

更多
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面