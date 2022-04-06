桃園+17　5大傳播鍊再增13例　另4例感染源不明

▲桃園市政府衛生局長王文彥表示，新增17例個案中有13例為居隔期間陰轉陽，另4例仍調查中。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今（6）日新增17例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，新增個案中有13例為居隔期間陰轉陽之個案，剩下4例感染源仍調查中。居隔陰轉陽個案都是桃市5條傳播鏈中，社區感染風險較低，市府團隊面對任何確診案件皆立即採取擴大匡列、採檢策略，以建立安全防火牆，全力防堵疫情擴散。

根據中央流行疫情指揮中心今天公布桃園市新增17例本土個案，另有16例境外移入個案（5例為落地採檢陽性、11例為居家檢疫期間採檢陽性確診），年齡介於10歲以下至70多歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長王文彥表示，17例新增本土個案，13例為居隔期間陰轉陽，4例感染源則仍在調查中。居隔期間陰轉陽的個案，發生在桃市5條傳播鏈中，社區感染風險較低，其中與網購電商相關者，新增2例（案25048、案25053）；與新北柔道場接觸者衍生新增3例（案25051、案25054及案25161）；與基隆確診者接觸再衍生至聯邦銀行者，新增2例（案25049、案25346）；由舞蹈班衍生者新增1例（案25050）；與大潭電廠相關者，新增3案（案25246、案25248及案25343）。

此外，案25342與基隆工地確診者足跡重疊，經匡列採檢確診；案25347則與新北確診者（案24859）有所接觸，被通知匡列並於4月5日採檢後確診。

王文彥強調，另有4例感染源仍在調查中，分別為案25341，曾於台北夜店接觸確診者，4月5日因出現症狀就醫檢驗確診，目前感染源還在調查。另有案25247為45歲男性，於3月31日曾至某商務酒店，4月3日出現肌肉酸痛、喉嚨腫之症狀，4月5日得知該酒店有確診者後，在家中自行快篩呈現陽性，後至醫院採檢為陽性確診，感染源調查中；案25344為40歲男性、案25345為38歲女性，感染來源不明亦無相關症狀，4月5日自行至桃園區中路運動公園採檢站採檢後確診，感染源仍在調查中。

王文彥還說，市府團隊面對任何確診案件，皆立即採取擴大匡列、採檢策略，以建立安全防火牆，致力防堵疫情擴散。桃園社區採檢站今（6）日共採檢1,195人，截至目前為止，社區採檢站已累計採檢13萬7,419人，其中陰性13萬5,986人、陽性238人，檢驗中1,195人。此外，為減少社區傳播風險，市府持續擴大採檢，4月7日至10日每日上午9時至12時，在桃園區中路運動公園、中壢區中正公園、觀音區金湖市民活動中心、八德區八德綜合大樓及平鎮區龍岡大操場天幕球場旁，共計開設5處社區採檢站，市民朋友若足跡與確診者重疊，或自覺有必要，可攜帶健保卡前往採檢，並提醒市民在清明連假後，仍應提高警覺、保持防疫韌性。

【更多新聞】

►快訊／桃園+17確診足跡曝光 路易莎、麥當勞、壽山高中入列

►悶燒3周才滅！美福倉儲像超大保溫箱 打火兄弟難忘腐肉般惡臭

►廢棄物上萬噸！美福倉儲大火空汙罰500萬 區公所協調賠償作業