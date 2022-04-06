悶燒3周才滅！美福倉儲像超大保溫箱　打火兄弟難忘腐肉般惡臭

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區美福倉儲從3月10日竄出大火後，消防局歷經3週出動逾2千人次不眠不休打火、灌救、復燃與警戒才成功撲滅，這場號稱桃園市消防史上最久的火警。有資深打火兄弟透露，美福倉儲外牆猶如超大保溫牆，阻絕了消防人員打火障礙，導致內部不斷悶燒，事後處理時內部發出陣陣惡臭，每位打火兄弟身上都沾染的難以形容的臭味，所幸還是撲滅了，剩下的腐肉廢棄物清理才是另一場惡夢的開始。

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火案，打火兄弟歷經3週不眠不休打火，終將這場耗時最久的大火撲滅。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

美福倉儲從3月10日竄出大火，桃園市消防局總計出動各式消防車255車次、警義消2143人次到場灌救，現場一度控制撲滅，3月18日現場又復燃，消防局固定派員現場警戒守護避免復燃，經過逾3週、500小時灌救後終於在3月31日確認現場沒有冒煙與復燃跡象，消防局人員才全員撤離。

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火案，大型保溫牆面猶如超大保溫牆，成為打火障礙。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

消防局表示，美福倉儲外牆覆蓋數百塊大型長方形牆板，這些牆板由兩片鋁板夾著二級抗燃岩棉組成，牆板內還有50公分空氣層與鋼板，再加上ＰＵ泡棉組成的冷凍庫壁，不但可耐17級強風，更可有效阻絕內外空氣達到冷凍效果，這也是北部地區少有的超大型冷凍倉儲特殊結構。

據資深消防人員指出，美福倉儲就如同一座超大型保溫箱，外牆更是猶如三明治般將內外隔絕，發生大火後卻成為灌救障礙，倉儲內部因長時間悶燒與高溫，再加上大量的消防用水，消防人員事後查看時猶如處在大型腐肉湯內，現場瀰漫的惡臭氣味，讓每位曾他入現場打火兄弟能很難抹去心中的陰影。

消防人員還說，美福倉儲經過長時間灌救後，大量消防水在倉儲內堆積至腳踝到膝蓋部分，上萬公噸腐肉在悶熱環境中，整座倉儲猶如腐肉湯，即便走出倉儲，惡臭氣味仍黏在鼻腔與身上，即使以瞄子沖水也難沖掉難聞的惡臭，堪稱桃園消防史上最令人難以忘記的勤務。

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