本土6天爆1077例！「全台確診分布」地圖曝光　6縣市顏色最深　

▲今年有6縣市顏色最深均破百例。點圖可放大。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心稍早公布，國內今（6）日新增281例本土個案。截至今日為止，4月已經累計1077例本土病例，從疾管署網站可見，最新的「本土病例地理分布」有6個縣市「顏色最深」，今年累計都破百，而以本島來看，僅剩下南投縣還持續守住。

4月本土病例統計（截至今日共1077例）：

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►4月1日+104例

►4月2日+160例

►4月3日+183例

►4月4日+133例

►4月5日+216例

►4月6日+281例



根據疾管署稍早更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日至今的累計確診數若大於100人，會以深咖啡色標示。

深咖啡色縣市（>100人）有六：

基隆市：270人

台北市：208人

新北市：585人

桃園市：579人

新竹縣：116人

高雄市：282人

橘色（10人至50人）的縣市有九：

新竹市：29人

苗栗縣：15人

台中市：17人

彰化縣：17人

台南市：37人

屏東縣：10人

宜蘭縣：40人

花蓮縣：28人

台東縣：19人

淡橙色（1人至9人）的縣市有四：

雲林縣：6人

嘉義市：4人

嘉義縣：8人

金門縣：3人

本島部分，目前僅剩南投縣持續守住，另外連江縣、澎湖縣也同樣繼續守住。

今天本土病例新增281例，分別是基隆市26例、台北市45例、新北市115例、桃園市17例、新竹縣12例、新竹市6例、苗栗縣1例、台中市2例、彰化縣2例、雲林縣1例、嘉義縣2例、台南市1例、高雄市37例、屏東縣1例、宜蘭縣4例、花蓮縣8例、台東縣1例，共計17縣市。

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