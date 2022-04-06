本土6天爆1077例！「全台確診分布」地圖曝光　6縣市顏色最深　

▲今年有6縣市顏色最深均破百例。點圖可放大。（圖／翻攝自疾管署）
記者曾筠淇／綜合報導
中央流行疫情指揮中心稍早公布，國內今（6）日新增281例本土個案。截至今日為止，4月已經累計1077例本土病例，從疾管署網站可見，最新的「本土病例地理分布」有6個縣市「顏色最深」，今年累計都破百，而以本島來看，僅剩下南投縣還持續守住。
4月本土病例統計（截至今日共1077例）：
►4月1日+104例
►4月2日+160例
►4月3日+183例
►4月4日+133例
►4月5日+216例
►4月6日+281例
根據疾管署稍早更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日至今的累計確診數若大於100人，會以深咖啡色標示。
深咖啡色縣市（>100人）有六：
基隆市：270人
台北市：208人
新北市：585人
桃園市：579人
新竹縣：116人
高雄市：282人
橘色（10人至50人）的縣市有九：
新竹市：29人
苗栗縣：15人
台中市：17人
彰化縣：17人
台南市：37人
屏東縣：10人
宜蘭縣：40人
花蓮縣：28人
台東縣：19人
淡橙色（1人至9人）的縣市有四：
雲林縣：6人
嘉義市：4人
嘉義縣：8人
金門縣：3人
本島部分，目前僅剩南投縣持續守住，另外連江縣、澎湖縣也同樣繼續守住。
今天本土病例新增281例，分別是基隆市26例、台北市45例、新北市115例、桃園市17例、新竹縣12例、新竹市6例、苗栗縣1例、台中市2例、彰化縣2例、雲林縣1例、嘉義縣2例、台南市1例、高雄市37例、屏東縣1例、宜蘭縣4例、花蓮縣8例、台東縣1例，共計17縣市。
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