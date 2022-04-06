「穿內褲闖宿舍」性侵女警未遂　色警遭求償250萬喊窮：我有房貸

▲台中員警闖入女同事房間試圖性侵未遂，被判3年10月，且應賠償90萬元。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中警政署保安警察第二總隊第三大隊洪姓警員，於2020年8月底裸身僅穿著內褲，闖入宿舍企圖性侵女性員警，所幸2名員警聽聞聲響進房查看，洪男才罷手，台中地院刑事庭將洪男依侵入住宅強制性交未遂罪判刑3年10月；民事部分，女警向其索賠250萬元，洪男稱沒錢可賠，法院認為他侵害對方的程度不輕，判決需賠90萬元。

判決指出，已婚洪姓員警於2020年8月21時深夜已熄燈就寢之際，僅穿著一條內褲，持被害者房間鑰匙擅自闖入，強脫女子長褲又狂摸胸部，女子反抗咬住洪員右手，隨即遭拉往床之方向，準備性侵，拉扯過程中，女子大小腿與頸部有多處挫傷，巨大聲響驚動外面2名員警，隨即進入房間查看，洪員才罷手離去。

受害者表示，除了身體有多處傷勢外，心理出現嚴重創傷及焦慮恐慌，至身心科求診並接受長期治療，且事發後害怕面人群，無法重回職場。

刑事部分，台中地院審酌洪男為國家執法人員，破壞人民對警察之信賴，又能於審理時坦承犯行，判處依侵入住宅強制性交未遂罪判刑3年10月。

民事部分，受害者表示因身心受創無法回歸職場，經濟狀況不佳，向洪員求償250萬元；被告主張，受害者不接受和解，且自己需負擔房貸，沒錢可賠。

台中地院認為，洪員上述犯行對被害者的侵害程度與情節不清，判其應賠償90萬元，其中被害者已領得28萬元犯罪被害人補償金（政府先給被害人，再向加害者求償），還能再向洪員請求62萬元，可上訴。