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基隆再增2例不明感染源！社區群聚止不住　愛心篩檢驗出8確診

▲0406基隆防疫記者會。（圖／翻攝自林右昌臉書）

▲0406基隆防疫記者會。（圖／翻攝自林右昌臉書）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆今（6）日新增26名確診案例，其中小吃店群聚+3、中正區工地感染衍伸社區+8、教會群聚案+4、物流業+3、二信中學+1、崇右科技大學+1、房仲群聚案+2、暖暖某麵店家庭群聚+1，有2例感染源不明待釐清，以及1例與確診者足跡重疊，篩檢後確診，目前經由愛心篩檢，則已驗出8例。

小吃店群聚案新增3例，皆為匡列居隔時確診，案25013為案24583接觸者，案25021、25123與案24837一起參加友人之家庭聚會遭傳染確診。

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中正區某工地延伸社區新增8例，由於該社區居民之間的關係密切，多有互相接觸，遭感染的居民較多，其中案25014、25015為案24453的孩子，案25122為案24886的弟弟，案25010為24548的丈夫，案25209為案25213的妻子，案25212、25213為案25122的朋友，案25211為社區居民。

基隆某教會新增4例，皆為匡列居隔時確診，案25018、25022為家庭群聚，案25214、24314為案24586接觸者。某物流群聚案則是新增3例，案25124為職場接觸者，案25125、25215為某確診者家屬。

學校部分，二信中學新增1例案25019，解隔前做PCR確診，CT值34，為案23017的同班同學；崇右科技大學新增1例案25052，為案24553的室友，CT值21。

以及，房仲業者新增2例，皆為家庭間感染，案25016為案23378小孩，案25017為案24837小孩；暖暖某麵店家庭群聚新增1例案25127。

此外，基隆再新增2名感染源待釐清之確診案例，案25020自行到醫院採檢確診，案25216沒有明確的接觸、活動史，目前持續疫調當中。另有1名案25208與確診者案24548足跡重疊，匡列居隔採檢後確診。

▲▼工地確診關係圖。（圖／基隆市政府提供）

▲工地確診關係圖。（圖／基隆市政府提供）

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