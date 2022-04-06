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新北柔道生友人返彰化確診！洗車場聊天再傳1人　 寶雅8足跡曝

▲彰化4月6日防疫記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化4月6日清消。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

中央公布彰化縣今天新增2例，1例昨天縣府已經提前公布，另一例是新北市柔道班群聚家人確診，衛生局今天同步將確診者4月2日至4日8處足跡，包括小林燒烤、金馬路麥當勞及寶雅、尚記餐館、及85度C彰化大埔店、台灣中油、有春海鮮熱炒等店，已經清消完成。

▲彰化4月6日防疫記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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衛生局長葉彥伯指出，彰化縣今天新增2例中，其中之一是來自新北市柔道班群聚傳播鏈，遭新北體育老師傳染的學生友人，返回到彰化探親，與高中生相約到自助洗車店洗機車，過程2人有聊天接觸，這名友人昨天因為教練確診被匡列篩檢陽性染疫，高中生也跟著居隔，昨日其40歲父親也篩檢確定為陽性，目前匡列接觸者97人，(居家隔離65人，自主健康隔離32人)。

▲彰化4月6日防疫記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化4月6日確診者足跡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

葉彥伯進一步指出，昨(5)日新增4例，其中2名是匡列居隔期間陰轉陽發病，另外2位則是新竹關西營區群聚案，其中1例未列案號，Ct值分別為13、18，衛生局目前已匡列同營區15人匡列居隔CPR採檢陰性，進一步針對軍中同袍、家人及社交餐聚等等匡列百餘人採檢中。

衛生局也公布4月2日及4月4日於彰化市內8處確診者足跡，4/2日18時40分-19時35分小林燒烤、19時40分至20時50分麥當勞金馬店；4/3日11時-11時30分在金馬路寶雅、18時50分-19時40分尚記餐廳；4月4日7時45分-8時10分中油彰化中山店、8時30分-10時30分在85度C彰化大埔店、18時30分-20時30分有春海鮮熱炒。

同時呼籲民眾若自出入場所10天起，出現呼吸及上呼道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，應盡速戴口罩就醫、並告知醫師活動接觸史，並通報彰化縣衛生局。

▲彰化4月6日防疫記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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