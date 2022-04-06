　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

研究：第4劑BNT效力「過4周就減弱」　8周後幾乎消失

▲▼輝瑞,BNT。（圖／路透）

▲ 以色列許多長者已接種第4劑疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列大型新冠疫苗研究發現，第4劑輝瑞/BNT疫苗為長者提供對感染Omicron病毒及重症的額外保護，但效果短短4周後就會減弱，8周過後甚至幾乎消失。

綜合CNN、《紐約時報》報導，科學家調查以色列逾125萬名60歲以上長者1月至3月期間的健康紀錄，當時該國主要毒株為Omicron病毒，研究結果5日發表於《新英格蘭醫學雜誌》。

研究人員發現，第4劑輝瑞可提供預防感染Omicron病毒的保護力，但效果短暫，4周過後就會減弱，第8周後幾乎消失。注射第4劑輝瑞第4周後，重症率較僅接種3劑者低了3.5倍，確診感染率則低2倍。對Omicron保護力似乎在第4周來到高峰，但至第8周時，預防感染的效力就迅速減弱。

注射第4劑輝瑞後6周內，預防重症的效力並未降低，但因追蹤期間太短，尚無法確定第4劑對預防重症的長期保護力是否勝過僅接種3劑。且因研究聚焦60歲以上成人，未提供第4劑對年輕族群效力的數據。

事實上，所有疫苗提供的保護力皆會自然減弱，但能使免疫系統日後遇到威脅時產生保護性抗體。現有新冠疫苗是為新冠病毒原始毒株研發，而Omicron與其截然不同，削弱疫苗效力，以色列、美國等國因此建議部分高危險群接種第4劑。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
呱呱包「整隻小強夾裡面」　衛生局查3缺失令限期改善
快訊／花蓮+8！新增50確診足跡　7-11、好樂迪、七星潭
廖老大8.72秒打龜成功！　鳳梨點出「3不利條件」讚：不簡單
快訊／女士官Ct值11.6！　連假4天足跡「遍及3縣市」
2男釣起巨大「喪屍鯊」！ 身體四分之三被怪物啃光
三峽體育師「1傳百」！侯友宜控：中央縮短居檢惹禍
「神秘鞋王」登台灣首富！　身價3364億
快訊／桃園+17最新足跡曝　路易莎、麥當勞、壽山高中入列
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

杜拜「全裸妹」來自烏克蘭　21歲辣模淚揭家鄉慘況！父母生死未卜

歐洲擬禁俄煤！美媒警告「3大毀滅性」代價：恐全球陪葬

俄菜鳥兵節節敗退！傳普丁急組「爸爸軍團」助攻烏克蘭

研究：第4劑BNT效力「過4周就減弱」　8周後幾乎消失

變態男搭機掏出那一根　女乘客面前手淫1hr被捕辯：有獲得她同意

博羅江卡慘淪布查第二！俄軍摧殘砲擊住宅虐殺平民　估200人遇害

米開朗基羅罕見真跡將拍賣！估計將以9.5億落槌

平民浴血臥屍布查畫面曝！俄官員辯「假的」：他們沒死在布查

恐怖大白鯊咬爛！他驚恐目睹2具「殘缺人屍」沖上岸　手臂胸部缺塊

2男奮戰4.5小時釣起巨大「喪屍鯊」 身體四分之三被怪物啃光！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

韓國人在苗栗路不熟＋丟手機　深夜回餐廳老闆竟未關門等她

杜拜「全裸妹」來自烏克蘭　21歲辣模淚揭家鄉慘況！父母生死未卜

歐洲擬禁俄煤！美媒警告「3大毀滅性」代價：恐全球陪葬

俄菜鳥兵節節敗退！傳普丁急組「爸爸軍團」助攻烏克蘭

研究：第4劑BNT效力「過4周就減弱」　8周後幾乎消失

變態男搭機掏出那一根　女乘客面前手淫1hr被捕辯：有獲得她同意

博羅江卡慘淪布查第二！俄軍摧殘砲擊住宅虐殺平民　估200人遇害

米開朗基羅罕見真跡將拍賣！估計將以9.5億落槌

平民浴血臥屍布查畫面曝！俄官員辯「假的」：他們沒死在布查

恐怖大白鯊咬爛！他驚恐目睹2具「殘缺人屍」沖上岸　手臂胸部缺塊

2男奮戰4.5小時釣起巨大「喪屍鯊」 身體四分之三被怪物啃光！

中職暌違14年重返台東　2場賽事內野售完

手搖飲水果茶自帶「產銷履歷」！人妻傻喝吐5個字...網笑：好幽默

九太杰倫驚傳父喪　本週主場賽程結束將暫返美

六都唯一！桃園人口數正成長　平均年齡約40.51歲最年輕

昆山封城延至8日！　台商大本營近百家停工

不斷更新／校園疫情連爆　全台13縣市119校停課防疫

星巴克「羊毛氈收納袋」萌翻！　療癒森系色＋壓印Logo超文青

IKEA兒童遊戲區有確診足跡　業者宣布關閉一週

開車巧遇隔壁汪「探頭吃風」甩嘴邊肉：啊～　82萬人笑：這隻好純

小S節目傳回南韓「她自爆夜店幽會韓男團」　韓網瘋猜：廁所那位

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

國際熱門新聞

烏克蘭女兵遭「脫光衣服」凌虐　強制拍片

澤倫斯基抗俄41天　容貌產生驚人變化

2男釣起喪屍鯊　身體四分之三被啃光

外星人找人類做愛　美機密文件曝光

辣網紅揪3人行　老公竟讓對方爽到懷孕

李根大尉最新動態曝！烏克蘭發言人證實

俄部隊中埋伏全滅「10人疊屍」慘況曝

約會猛男竟然是性侵犯　女遭勒死姦屍

布查煉獄曝！平民陳屍排水溝慘被野狗啃屍

烏女童陰道、直腸撕裂！醫崩潰：最大才10歲！

烏克蘭女鎮長1家3口遭「酷刑斷指」慘死

調查布查屠殺　聯合國：鎖定殺害

立陶宛開第一槍！　波海三國關閉俄總領事館

2022《富比士》全球富豪榜出爐！　馬斯克登頂

更多熱門

相關新聞

金門第4例！　男被掃墓親友傳染確診

金門第4例！　男被掃墓親友傳染確診

全台疫情持續升溫，也燒進離島金門，今天再度新增1名確診個案，同時也是金門第4例本土個案，但因今天上午才確診通報、尚無案號，該案為金門第3例（案24402）之返鄉探親同住家人，Ct值18.3，收住金門醫院負壓隔離病房。

蔡英文召陳其邁、鄭文燦入府商討防疫　柯文哲：雙北沒疫情？

蔡英文召陳其邁、鄭文燦入府商討防疫　柯文哲：雙北沒疫情？

宜蘭+4　戶外教學、畢旅暫停到月底

宜蘭+4　戶外教學、畢旅暫停到月底

快訊／匡列比速度！柯文哲調整防疫策略：快速找到確診者、不殲滅

快訊／匡列比速度！柯文哲調整防疫策略：快速找到確診者、不殲滅

高雄+39　國小600師生預防性停課

高雄+39　國小600師生預防性停課

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎美國疫情輝瑞疫苗BNT疫苗第四劑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂增281例「續創今年新高」　境外增78例

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

快訊／打龜號零四測試出爐！　飆8.72秒打龜成功

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

杰尼龜偷看廖老大直播！不認輸還嗆：上傳成績就刪掉

雙颱最快明後天生成　1個是「恐怖梅姬」

不斷更新／全台13縣市119校今停課防疫

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

本土+281！全台「13條重要群聚」曝光　這條最可怕

安孝燮爆死會了！年糕湯傳情照瘋傳　穩交5年女友疑是《柔美》賽理

陳立農戀歐陽娣娣上熱搜！時隔1hr出面了

更多

最夯影音

更多
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面