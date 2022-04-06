研究：第4劑BNT效力「過4周就減弱」　8周後幾乎消失

▲ 以色列許多長者已接種第4劑疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列大型新冠疫苗研究發現，第4劑輝瑞/BNT疫苗為長者提供對感染Omicron病毒及重症的額外保護，但效果短短4周後就會減弱，8周過後甚至幾乎消失。

綜合CNN、《紐約時報》報導，科學家調查以色列逾125萬名60歲以上長者1月至3月期間的健康紀錄，當時該國主要毒株為Omicron病毒，研究結果5日發表於《新英格蘭醫學雜誌》。

研究人員發現，第4劑輝瑞可提供預防感染Omicron病毒的保護力，但效果短暫，4周過後就會減弱，第8周後幾乎消失。注射第4劑輝瑞第4周後，重症率較僅接種3劑者低了3.5倍，確診感染率則低2倍。對Omicron保護力似乎在第4周來到高峰，但至第8周時，預防感染的效力就迅速減弱。

注射第4劑輝瑞後6周內，預防重症的效力並未降低，但因追蹤期間太短，尚無法確定第4劑對預防重症的長期保護力是否勝過僅接種3劑。且因研究聚焦60歲以上成人，未提供第4劑對年輕族群效力的數據。

事實上，所有疫苗提供的保護力皆會自然減弱，但能使免疫系統日後遇到威脅時產生保護性抗體。現有新冠疫苗是為新冠病毒原始毒株研發，而Omicron與其截然不同，削弱疫苗效力，以色列、美國等國因此建議部分高危險群接種第4劑。

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