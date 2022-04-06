羅智強「違逆朱立倫」選桃園市長　趙少康：這是他的權利

▲趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨北市議員羅智強不顧黨主席朱立倫勸退，今（6日）宣布角逐黨內桃園市長提名，引起政壇議論。對此，中廣董事長趙少康表示，每個黨員都有參選的權利，不能剝奪，建議朱立倫把有興趣參選的人都找來，好好談談。趙也說，見面談比較好，電話看不到表情嘛。

趙少康6日受訪時被問到在羅智強臉書下留言，是不是代表自己蠻鼓勵他？趙回應，選舉只怕沒有人，不怕人多，表示大家踴院；國民黨非常有機會把桃園拿回來，相信不管是朱立倫或羅智強，都希望桃園贏，只是怎樣能夠贏，這點每個人可能有不同看法。

趙少康表示，每個黨員都有參選的權利，不能剝奪，所以要有公平的遊戲規則；今天羅智強表明參選，就是羅的權利，沒有人能阻擋，規則方面，譬如國民黨要不要先協調，協調不成就用初選，再不行就辦民調，建議朱立倫把有興趣參選的人都找來，好好談談。趙也說，見面談比較好，電話看不到表情嘛。

朱立倫本不希望羅智強選桃園市長，會不會最後羅智強出線，黨內無法團結？趙少康認為，時間其實還早，建議民進黨人出來，國民黨再決定人選，民進黨都還沒決定，國民黨急什麼呢？自己打成一團，何必呢，桃園一點都不急。

但趙少康強調，最後的被提名人一定要人和，選舉就是廣解善緣，所有反對的人都要協調。