飆8.72秒打爆杰尼龜　廖老大哽咽：讓中國人知道台灣有快車

記者陳俊宏、游瓊華／台中報導

台灣賽車教父「廖老大」不滿中國抖音網紅杰尼龜、「HG杰爺」酸台灣沒快車，今天（6日）「零四」飆出8.72秒紀錄，超越對方的8.93秒。對此，他哽咽表示，壓力很大，感謝大家幫忙，台灣人沒在怕的，「我不只要讓中國人知道，我們的車夠快，也要讓亞洲、世界知道，台灣的汽車工業是很強的！」

廖老大先前0到100公尺加速，測出2.16秒，已經比對手快，這次0到400公尺三趟測試，分別為8.91、8.72和8.78秒，最快成績為第二趟，打龜成功但無緣亞洲紀錄。

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▲▼廖老大飆出8.72秒紀錄。（圖／民眾提供、翻攝廖老大直播）

「台灣人沒在怕的！」廖老大說，對手紀錄是8.93秒，亞洲紀錄為8.62秒，世界紀錄為7.9秒，他兩個月後要打下亞洲紀錄，「我不只要讓中國人知道，我們的車夠快，也要讓亞洲、世界知道，台灣的汽車工業是很強的！」他也哽咽說，「老實說壓力很大，今天如果沒有跑贏，太對不起所有人」，感謝大家幫忙。

被問到決勝秘訣，廖老大指出，車子要快不是只有馬力大而已，賽車工程學有很多部分，包括底盤、變速箱、輪胎胎壓、起跑的渦輪壓力、輪胎品牌和引擎部分等，有太多太多要選擇，雖1100匹的引擎沒有對手的1500匹那麼大，但不是只有單單一顆引擎就能快。

廖老大對決中國「HG杰爺」，兩岸尬車賽事地點一度面臨「無路可跑」。民進黨立委莊競程、台中市議員江肇國、曾朝榮等積極努力奔走下，甚至找上交通部長王國材，終於取得公文借到場地。台中港務分公司同意租借台中港環港北路，進行0-400公尺賽車直線加速實測。