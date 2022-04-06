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中國科大再增1學生確診！全校明起遠距教學至4／17

▲▼ 中國科大再傳一名學生確診，全校明起採改遠距教學到4月17日。（圖／翻攝網路）

▲中國科大再傳一名學生確診，全校明起採改遠距教學到4月17日。（圖／翻攝網路）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情延燒到各級學校，繼德明財經科技大學今天在網站公告一名學生確診，中國科技大學稍早也在網站公告，因為昨深夜接獲老師通知一名學生確診，加上4月1日有一名學生確診，由於尚未接獲衛生單位通知，故從明天（7日）起到4月17日為止，全校（含台北與新竹校區）改採遠距教學，後續將視疫情採取滾動式調整。

本土疫情持續升溫，昨天（5日）新增216例本土病例再創今年單日新高紀錄，各級學校陸續爆發有師生確診，根據教育部最新資料，受疫情影響，截至昨天晚上10時為止，全台共有13縣市、99所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），各級學校當中，又以國小38校最多，其次為大專校院29校。

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由於疫情燒入影校園，位於台北市內湖區的德明財經科技大學，今天（6日）在網站公告，指前天（4日）接獲通知1學生確診，該生最後到校日為3月29日，根據教育部規定，該班師生從今天起到後天（8日）暫停到校並改採遠距教學，校方則在假期期間已經完成校園全面清潔消毒。

▲▼ 中國科大再傳一名學生確診，全校明起採改遠距教學到4月17日。（圖／翻攝網路）

▲網路流傳中國科大因為共兩名學生確診，明起採改遠距教學到4月17日。（圖／網友提供）

此外今天在網路也傳出，先前已有一名學生確診的中國科技大學，昨晚又接獲通知新增一名學生確診，台北校區從明天起到17日採遠距教學；不過，校方稍早在網站公告，明天起到4月17日為止，全校（台北與新竹校區）改採遠距教學。

中國科大副校長張偉斌接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，大約昨天晚上11點左右，接獲老師通知，一名學生確診，因為校方接到通知時間太晚，加上還沒接到衛生單位通知相關訊息，基於慎重，所以校方今早在召開防疫會議之後，決定明天起到4月17日為止，全校（含台北與新竹校區）改採遠距教學，學生不用到學校上課，校方也在今天進行清消，後續將視疫情採取滾動式調整。

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