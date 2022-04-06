德明財經科大1學生確診　該班師生改遠距教學至4／8

▲德明財經科大傳出1學生確診，該班師生改遠距教學至4/8。（圖／摘自德明科大）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，校園也陸續爆發師生確診，位於台北市內湖區的德明財經科技大學，今天（6日）在網站公告，指前天（4日）接獲通知1學生確診，該生最後到校日為3月29日，根據教育部規定，該班師生從今天起到後天（8日）暫停到校並改採遠距教學，校方則在假期期間已經完成校園全面清潔消毒。

本土疫情持續升溫，根據教育部最新資料，受疫情影響，截至昨天晚上10時為止，全台共有13縣市、99所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），各級學校當中，又以國小38校最多，其次為大專校院29校。

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▼德明財經科大因有1學生確診，該班師生改採遠距教學至4/8。（圖／摘自德明科大）

隨著疫情爆發，全台各級校園紛紛傳出停課，德明財經科大今天（6日）也在網站公告，指前天（4日）接獲通知，有1名學生在醫院PCR檢驗確診，而該生最後到校日為3月29日，學校也提供3月17日到29日所接觸的師生名單，並配合新北市衛生局進行疫調。

德明科大表示，根據教育部校園防疫規定，學校有一人確診則該班停課10日，校方根據該生最後到校日3月29日起算，在清明連假結束後，該班師生從今天起到後天（8日）暫停到校改採遠距教學，該生目前仍在隔離中，校方則在清明假期期間已經完成校園全面清潔消毒，確保師生入校安全。