搭返鄉專車2阿兵哥確診！Ct值曝光　彰化縣匡列15人採檢

▲壽司郎有確診者足跡，彰化清消。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局昨(5)日新增4例，其中2名是匡列居隔期間陰轉陽發病，另外2位則是新竹關西營區群聚案，其中1例未列案號，Ct值分別為13、18，匡列同營區15人匡列居格採檢，外縣市到彰化3處確診足跡也已完成清消工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化確診者足跡。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，昨天新增4起確診個案，其中，有2例是居隔中發病，分別是日前到彰化監獄會客室確診婦(50多歲)的孫女(5歲)，因為孫女無人可照顧，帶回醫院跟阿嬤同病房照顧感染；另外是一名遭新北體育老師傳染的學生友人，返回到彰化探親，與高中生相約到自助洗車店洗機車，過程2人有聊天接觸，這名友人因為教練確診被匡列篩檢陽性染疫，高中生也跟著居隔，昨日篩檢確定為陽性，由於2人都是在居隔時發病，因此沒有擴散，風險相對低。

▲彰化有關西營區群聚傳播鏈。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯說，比較需要注意的是關西營區群聚，這2名確診阿兵哥(20多歲)，高度懷疑這是來自新北軍人確診個案，都是3月30日分派關西營區，4月2日放假搭乘返鄉專車，這2人座位剛好是同車的前後座位，在台中朝馬下車後，各自由家人帶回，分別在4月3日、5日出現發燒、喉嚨痛等症狀，PCR篩檢後確診，Ct值13、Ct值18。

新竹縣衛生局衛生局5日疫調後，匡列同寢室、同餐廳、同訓練及同車，初步匡列居家隔離158人，自主健康管理9人，目前持續掌握疫調中、由於一同搭乘返鄉專車的阿兵哥，還有15個營區接觸者在彰化，彰化衛生局已經緊急追蹤通知到醫院採檢。

▲彰化清消。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局也公布4月3日及4月4日3處確診者足跡，4月3日下午2點10分到3點15分壽司郎彰化店、3點20分至3點25分711彰化家樂福門市，以及4月4日中午12點到12點50分彰化旭光路上的巴特手作晨食，衛生局也呼籲民眾若自出入場所10天起，出現呼吸及上呼道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，應盡速戴口罩就醫、並告知醫師活動接觸史，並通報彰化縣衛生局。