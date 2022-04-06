勞工局結合志工校園愛心義剪 台南莘莘學子煥然一新

▲台南市勞工局結合台南市美髮美容技術指導員職業工會志工，來到台南大學附屬啟聰學校台南分校，為國小部、幼兒部學生辦理義剪活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假剛過夏天的腳步逐漸來到，為讓特殊教育學校的學子們理個清爽舒適的髮型，台南市勞工局6日結合台南市美髮美容技術指導員職業工會志工，來到台南大學附屬啟聰學校台南分校，為國小部、幼兒部學生辦理義剪活動。

勞工局王鑫基局長提到，近日COVID-19疫情有蔓延校園的現象，透過工會志工的協助大力減少學生出外理髮染疫的風險。台南大學附屬啟聰學校台南分校的陳組長表示，志工能到校義剪，不僅讓校方與家長十分安心，尤其台南校區的學生年齡都在國小或者幼兒園階段，住宿生亦不少，很多學生其家長平時並無法在身邊照料，因此校方非常感謝多年來台南市美髮美容技術指導員職業工會志工的協助，幫助學生在疫情期間也能安心理髮、維持良好衛生儀容。

台南市美髮美容技術指導員職業工會王智立理事長表示，工會志工對於疫情期間能有為社會公益盡份心力的機會都很踴躍，志工們也很感謝學校及勞工局提供公益服務的平台，看見學生理髮後開心的臉龐，志工們也獲得成就感不少。

台南市勞工局長王鑫基，肯定多年來台南市美髮美容技術指導員職業工會定期定點的義剪服務模式，也感謝志工夥伴奉獻自己休假的時間，甚至不畏疫情投身公益服務，讓學生們能安心在校園內接受義剪，用清新舒適的造型迎接即將來到的夏天。