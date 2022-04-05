台南市勞工局強化勞檢　連假禁止作業勞工飲酒

▲台南市勞工局於連假期間，亦派員在各重要工地、道路上加強酒精測試，使勞工作業「0」酒精。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局於連假期間，亦派員在各重要工地、道路上加強酒精測試，使勞工作業「0」酒精，以確保職安。

兒童清明連假期間，部分營造業事業單位誤認勞動檢查強度減低，鬆懈自主管理，縱容勞工飲用含酒精之提神飲品來提高工作效率，然營造業勞工應禁止工作前及工作中飲酒，尤其是需要高度注意力及平衡力的高架作業，以及易發生墜落等危險作業，更不能飲酒。

勞工局表示，部分工人平常即有飲酒習慣，依據勞動部勞動及職業安全衛生研究所調查統計，習慣飲用酒精含量0.5％以上提神飲料者，每年職業傷害發生率為一般勞工的1.8倍，呼籲應依據「職業安全衛生法」及「高架作業勞工保護措施標準」規定，酒醉或酒醉之虞者，雇主務必確實自主管理勞工，不得使其從事高架作業。

勞工局局長王鑫基強調，雇主若未嚴格禁止勞工在工作前、中飲酒，未善盡指揮監督的責任，經酒測含有酒精性反應且從事高架作業致發生職業災害者，雇主將依法被處最高30萬元罰鍰，台南市於連假期間亦在各重要工地道路上加強酒精測試，使勞工作業「0」酒精。勞工局陸續也將製作禁止勞工飲用含酒精性飲料提醒宣導圖卡，並置於勞工局「台南呷頭路」臉書專頁，藉由便捷網路擴大宣導，促使事業單位提升職場安全健康，落實黃偉哲市長打造「希望家園 職安城市」的願景。

台南市職安健康處處長李炫昌提醒事業單位，所有行業連假趕工加班者，除應有充分休息外，亦應避免工作飲用含酒精之提神飲品來提高工作效率作業，除雇主應負起管理所屬勞工外，發包之事業單位於連假期間亦應依職業安全衛生法規定，加強現場巡檢，防止勞工飲用酒精性飲料，勞工亦應避免私藏酒精性飲料到工地。今年為營造加強年，如查獲工地有酒精性飲料，南市將規劃專案加強檢查現場工地安全，提高巡檢頻率，希冀有效降低營造工地職災發生率，保障南市營造業工作者之工作安全。若有疑問，可向台南市職安健康處洽詢，聯絡電話為06-2150806。