女員工自願加班上12小時「離職秒檢舉」　老闆求救：我好不甘心

▲女員工請求上12小時班，離職後馬上檢舉工時過長，讓老闆娘很心寒。（示意圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

一名老闆娘在臉書發文抱怨，一名算時薪的女員工自願加班，而她也百般體諒，任由對方遲到、隨意打卡、預支薪水、臨時請假、拿店內用品，並依時薪給付工資，不料女員工離職後卻向勞工檢舉，稱工作時數過長、未給付加班費，讓她感覺真心換絕情，「好想知道身為老闆的我，有什麼方法可以為自己吐一口氣，我真的不甘心！」

原PO在爆怨公社貼出數張對話截圖，稱去年店內一名員工離職後，另一名兼職的時薪女員工自願改時段，還主動提出想加長工時，把從原先早上10點到晚上6點的班，直接改成早上6點到晚上6點，原因是女員工本來就在別的地方打工，想說把工作一起挪到店內，就不用兩邊跑。

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起初老闆娘有些猶豫，也不熟悉勞動法規，但自己也感覺工時有點長，所以一度詢問女員工「12小時，你OK嗎？」但對方再三保證「我想說這樣跟兼職時間差不多」、「我可以，這是我的想法」、「這樣我也不用趕來趕去」，才欣然同意。

▲▼老闆娘PO出對話截圖，證明當初是女員工自行爭取，而且她也再三詢問對方能否負擔。（圖／爆怨公社）

令原PO萬萬沒想到的是，女員工近期離職後，竟向勞工局檢舉工作時數過長、未給加班費，讓她不禁滿腹委屈，在文中解釋道「要升她當正職員工，她不願意，我的認知時薪人員就是幾小時領多少錢，這部分確實是我沒去搞清楚才讓她有這樣機會咬我...」

原PO指出，哪個老闆能讓員工打卡這麼亂？女員工除了常常臨時請假，讓老公常常得請假去代班，還頻繁預支薪水，常稱沒錢吃飯，時不時就從店裡拿食材跟用品，連從直播買東西都叫她先出錢、再從薪水裡扣，「真的有老闆像我這麼好心的嗎？結果好心沒好報！」

原PO說，她念在女員工的工作時數長，多數時間都在幫忙顧店，所以得知對方家裡有困難就盡量幫忙，結果現在被反咬，讓她很不甘心，「妳沒領薪嗎？何謂幫，員工、老闆不就是魚幫水水幫魚嗎？偏偏政府只站在勞工立場為他們福利，但真的是讓他們這樣濫用嗎？話說她為什麼離職，因為最後一次的借支我不願意借她！」

▲女員工多次預支薪水。（圖／爆怨公社）

許多網友看完紛紛留言，「這種人遲早踢到鐵板」、「當老闆，規矩訂死善心不要有，深交後再幫小忙即可，當好人只會讓爛人騎頭上」、「只能怪自己太善良，我如果是老闆，這種員工直接資遣他了」、「我以前在飲料店為了多賺錢，也主動要求加班，很感謝老闆讓我多賺錢養小孩，我覺得這個員工還滿誇張的，自己要求上這種班怎麼還反咬？」

不過，也有人持不同看法，「無論如何工作超時是事實，得要處理」、「開店4、5年不知道超過8小時要給加班費？是不是有點扯」、「勞基法才不會管你員工是不是自願」、「千萬不要找有另一份工作的員工，撇開品行不談，另一邊要加班，可能太累，或遇上那邊老闆不放人等，最可怕上下班途中精神不濟出車禍，這也要算你的」。

▼打卡記錄可見，每月薪資結算都得先扣除各式代墊、用品費用。（圖／爆怨公社）

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