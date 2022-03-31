不一樣的兒童節　6歲童擔任創世一日義工

▲不一樣的兒童節6歲童人小志高。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「您好！創世基金會來服務喔！」，兒童節前夕，有著可愛奶音的6歲小朋友Leo，到創世台東院擔任一日義工，跟著任職到宅護理師的母親，到案家關懷訪視，協助原床泡澡服務，年紀雖小，但活力滿滿，一整天體驗下來，Leo直呼這個工作很累，照顧人很辛苦。

俗話說：「不當家，不知柴米貴，不養兒，不知父母恩。」台東縣某幼兒園規劃兒童體驗父母職業一日行，讓兒童瞭解父母的辛勞，從中體會付出關懷、知福及惜福。Leo媽是創世到宅護理師，主要工作是走入植物人家庭，提供衛教及原床泡澡指導。

▲不一樣的兒童節6歲童人小志高。（圖／記者楊漢聲翻攝）

她表示，兒童的成長階段，家長身教及言教須並重，這次帶著小朋友一起服務，希望讓他知道社會上有許多生活困苦的人，能懂得學會珍惜和感恩；Leo也說：「植物人只能躺在床上不能動，我可以去上學、出去玩，覺得自己很幸福！」這趟服務對母子而言，比送實質的兒童節禮物更有意義。

根據衛福部統計，去年全台植物人約有2千多人，另有數千位近似植物人狀態者；創世台東院現安養50位，到宅89個植物人家庭。為讓創世的服務理念更廣為人知，讓更多有需要的家庭獲得協助，歡迎各界加入義工行列，或以定期小額捐款支持植物人服務。劃撥帳號：50173235，備註：日行一膳。