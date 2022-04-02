法官也懂韓式炸雞！　非法雇外勞罰15萬喊冤...一個動作被打臉

▲韓式炸雞非法雇用一名越南籍員工，被勞工局裁罰15萬元罰鍰，黃姓老闆不滿被罰提起行政訴訟，經高雄地院審理，訴願被駁回，維持原判。（圖／記者蔡玟君攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄夜市一家連鎖韓式炸雞攤位，遭人匿名向勞工局檢舉違法雇用1名越南籍男性員工，稽查人員據此數次到訪，於在109年2月25日晚間9點，在攤位上查獲一名外國人(化名小P)獨自看店。黃姓老不滿被勞工局開罰15萬元罰鍰，向高雄地院提起行政訟，結果被判敗訴。

高雄夜市一家連鎖韓式炸雞攤位，數次被人檢舉違法雇用1名越南籍男性員工，稽查人員幾次到訪，都只看到黃姓老闆一人，終於在109年2月25日晚間9點在攤位上，發現一名外國人小P在看店。

小P提不出身分證明，只說老闆去上廁所，稽查人員要求小P現場打LINE給黃姓老闆，黃接電話後謊稱自己正在醫院打點滴，結果，被稽查的隔天，小P立即以結婚為理由，匆匆離境。

黃事後聲稱，小P是自己的朋友，25日晚間來攤位是為了光顧兼聊天。到8點半左右，因為自己突然感到腸胃不適要上廁所，才請小P幫忙看一下攤位，不巧自己上廁所途中因為腹瀉弄髒衣褲，才回家清理。這時候接到小P來電，說有稽查人員到來，一時緊張，才對稽查人員謊稱自己人不舒服在診所吊點滴。

此外，黃也提供店家影像表示，平日營業流程需先將雞肉炸過後，再炒入特製醬料，包裝後賣給客人，然而當日僅有初步炸過雞肉，影片並無拍到炒好的醬料，而且小P也沒有製作韓式炸雞的技能，當天都坐在位子上滑手機，因此並沒有看店的行為。

不過法官認為，當日攤位本來就沒有客人，小P當然不用起身製作炸雞。攤位既已開張營業，不可能沒有準備醬汁以供拌炒炸雞，另一方面，韓式炸雞通常是顧客點餐後，再進行炒料包裝，當天老闆娘開店後離開攤位，把攤子放給阿勝顧一整晚，如果顧客上門，老闆娘口中不會炒料伴炸雞的小P又如何和上門買雞的客人應對？因此不採信黃的說法。

加上黃姓老闆還於22日發LINE訊息警告小P「你自己要小心知道嗎」、「最好口罩戴著，現在都會有警察來巡邏」，小Ｐ事後也迅速離境逃避調查。

高雄地院審理後，認定小P確有執行看店勞務，判決黃姓老闆敗訴，還是要罰15萬元。