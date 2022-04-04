深入臺南、高雄、屏東校園　海巡推廣人才招募

▲海巡人員深入臺南、高雄、屏東校園推廣人才招募 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署南部分署為展現海巡工作內容，彰顯海巡親和力，增加民眾對海巡的認識及好感，於清明連假前夕與臺南長榮高級中學、臺南育德高級工業家事職業學校、高雄大榮高級中學、屏東佳冬高級農業學校辦理一系列的人才招募宣導活動，讓參與師生留下深刻印象，也對海巡工作有進一步的認識與裝備體驗。

長榮中學邀請第一一岸巡隊於「國防培育社」社團活動時間入校展示「無人機、手持式熱像儀及救生裝備」等多項勤務裝備，並結合「海巡偵搜犬勤務區隊」親和、社會化及嗅覺訓練課目，透過解說問答及裝備操作體驗，使師生更深入了解海巡勤務特性及工作發展性。

大榮中學「國防培育社」則至第五岸巡隊旗后安檢所實施校外參訪，由安檢所人員介紹「海巡工作內容、守望哨勤務解說、勤務裝備互動體驗及防溺宣導」等，讓參訪師生留下難忘的回憶；第六岸巡隊則將海巡最新科技「移動式熱顯像系統」在佳冬高農校慶時間展現海巡維護海域治安最佳利器。

而育德工家於生涯規劃課程時機，邀請畢業校友下士吳虹毅返校分享軍旅職涯經驗分享，吳虹毅現任職於海巡署第六巡防區指揮部雷達作業組，以從事海巡工作的心路歷程、職場待遇環境及曾經遇過的任務案例做說明，引發學生們的踴躍發問及討論，進而提升報考意願，加入海巡行列。

海巡署南部分署表示，這些活動以多元方式呈現海巡勤務及任務特性，了解海巡第一線執法人員為守護藍色國土所做的努力，若民眾在海域及岸際有任何需要協助之情事，可撥打海巡署118免付費服務專線；另有關招募資訊可洽「海巡署南部分署人才招募中心」招募專線07-6988979或096-314-9811（領頭路-想一試-就報名！）。