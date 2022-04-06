LINE免費貼圖！5款萌爆「貘花豆、熊大兔兔」一鍵領取

▲五款免費貼圖，一鍵擁有！（圖／記者許力方攝）
網搜小組／劉維榛報導
限時免費貼圖來了！這次主題包括動物園超萌馬來貘寶寶「貘花豆」、《LINE FRIENDS》熊大兔兔系列、療癒插圖「海鹽烤糖」、表情浮誇的「貓室友」，以及可愛的「휠祕密貓 」貼圖，大家只要加入好友或解鎖任務即可免費下載。
▲下載期限至5月1日。（圖／翻攝LINE STORE）
《動物寶寶的成長之 ZOO，拼扣以來守護 ! 》►下載請點
下載條件：將官方帳號加為好友即可下載。
使用期限：180 天
▲下載期限至4月30日。（圖／翻攝LINE STORE）
《LINE 熱點 x 海鹽烤糖 》►下載請點
下載條件：將官方帳號加為好友即可下載。
使用期限：90 天
▲下載期限至4月28日。（圖／翻攝LINE STORE）
《LINE 貼圖最前線 x LINE FRIENDS 》►下載請點
下載條件：將官方帳號加為好友即可下載。
使用期限：90 天
▲下載期限至4月27日。（圖／翻攝LINE STORE）
《LINE購物直播 x 貓室友 》►下載請點
下載條件：將官方帳號加為好友即可下載。
使用期限：90 天
▲下載期限至4月27日。（圖／翻攝LINE STORE）
《LINE購物 x 祕密貓 》►下載請點
下載條件： LINE購物APP開啟並於首頁左右來回晃動三次。
使用期限：90 天
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