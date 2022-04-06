LINE免費貼圖！5款萌爆「貘花豆、熊大兔兔」一鍵領取

民眾最常使用的手機App，應該就是LINE了，不但可用來和朋友聊天、工作上與同事溝通，且還有許多實用功能。不過，在同樣以LINE為慣用通訊軟體的日本，近期一份最新調查卻顯示，TikTok在小學生的使用率，竟高於LINE。