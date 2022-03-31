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LINE群組「親友離世要踢掉嗎？」　鄉民點1揪心關鍵喊：留著吧

▲▼手機,訊息,黑白照。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃品臻／綜合報導

人的一生總會面臨生離死別，有網有好奇提問，現代人常用LINE互相聯絡，LINE上面也有各種群組，如果今天群組中的某位親友離世，會選擇讓那位親友離開群組，還是保留著，對此不少網友都認為，留著對在世的人是一種紀念。

一名網友在PTT的Gossiping板上以「親友過世的LINE群組」為題發文，提到自己的年紀剛要三十而立，還未遇過至親好友突然離世的問題，不過想到如果某天LINE群組中的親友離世了，要怎麼處理這位親友在群組中的帳號。

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原PO列了兩種可能，一是將離世親友退出LINE的群組，二是選擇繼續留著離世親友的帳號，讓群組內永遠留有一個位置紀念對方，好奇網友們會怎麼抉擇。

文章一出，多數網友們都認為，就當是紀念留著並沒有不好，「踢掉讓其他人和自己都看到對方退出群組，只會更難過吧」、「我高中老師的就一直沒消失，每年我還是會跟她說教師節快樂，就算她不會讀了」、「留著，還可以tag緬懷傳訊息」、「留著吧，感覺踢掉就真的什麼都沒了」、「等你遇到了就會想盡辦法想留下對方的一切」。

▲▼不少網友都認為可以把離世親友的帳號留在LINE群組裡。（圖／翻攝自PTT）

▲不少網友都認為可以把離世親友的帳號留在LINE群組裡。（圖／翻攝自PTT）

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