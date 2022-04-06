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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新北超前部署「在宅照護」　侯友宜召集7醫院院長

記者徐政璿／台北報導

疫情持續延燒，新北市截至昨（5日）居家隔離、居家檢疫人數總計達9058人，比去年三級警戒期間最高峰6277人還多。新北市長侯友宜表示，今（6日）上午召集7家醫院具體規劃「在宅照護」；另除了原本泰山集中檢疫中心168間房外，今將再啟動三重集中檢疫中心。

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

侯友宜今（6日）上午召開防疫會議，他表示，新北的全國篩檢站最多，不怕篩檢數字高，因為現在多數都是無症狀，「不找出來，不知道自己感染」，接受確診數字高，但一定要有效快速阻攔傳播鏈。

關於「在宅照護」，侯友宜也說，今早召集7家醫院院長，針對確診者在宅照護議題部署規劃，充分討論細節，未來若出現大量確診病患，將啟動分區、分級的照顧模式，配合去年啟用的虛擬病房和遠距醫療關懷服務，整合醫院、集中檢疫中心與衛生所等基層醫療體系，只要中央發布指令，新北市將立即啟動以家戶為單位的在宅照顧模式。

他也責成各區長進行地方溝通協調，希望建立共識，未來將逐漸朝向在宅照護的醫療模式，安頓確診者的身心靈，也能獲得後續的醫療資源；至於現有的防疫作為，在中央尚未調整政策前，該做的擴大匡列、採檢、居家隔離仍要全力配合，希望市民都能夠過正常的新型態安全生活。

新北市提出五點呼籲，第一，速完成疫苗接種1、2、3劑；第二，口罩=自我追加劑，非必要不拿下；第三，勤洗手、加強環境消毒；第四，有症狀不上班、不上課；利用家用快篩試劑自我健康監測。

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