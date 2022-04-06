快訊／疫情考驗正開始　侯友宜：有症狀就不上班、不上課

記者徐政璿／台北報導

國內本土疫情延燒，新北市長侯友宜今（6日）上午召開防疫會議暨市政會議，他表示，清明連假期間，疫情並未趨緩，上班後疫情大考驗正開始，他呼籲，若有症狀，就不要上班、上課。

▲新北呼籲民眾做好自我防疫。（圖／新北市府提供，下同）

侯友宜表示，清明連假期間，中和專案採檢3420人、三峽專案篩檢2966人，社區篩檢站也篩了13535人，防疫人員忙到天亮跟半夜。

侯友宜指出，清明連假期間，疫情並未趨緩，上班後疫情大考驗正開始，除了要求市府同仁落實自我監康監測之外，他也呼籲，若有症狀，就不要上班、上課。

他強調，新北的全國篩檢站最多，不怕篩檢數字高，因為現在多數都是無症狀，「不找出來，不知道自己感染」，接受確診數字高，但一定要有效快速阻攔傳播鏈。

關於「在宅照護」，侯友宜也說，今早召集7家醫院院長，針對確診者在宅照護議題部署規劃，充分討論細節，未來若出現大量確診病患，將啟動分區、分級的照顧模式，配合去年啟用的虛擬病房和遠距醫療關懷服務，整合醫院、集中檢疫中心與衛生所等基層醫療體系，只要中央發布指令，新北市將立即啟動以家戶為單位的在宅照顧模式。

他也責成各區長進行地方溝通協調，希望建立共識，未來將逐漸朝向在宅照護的醫療模式，安頓確診者的身心靈，也能獲得後續的醫療資源；至於現有的防疫作為，在中央尚未調整政策前，該做的擴大匡列、採檢、居家隔離仍要全力配合，希望市民都能夠過正常的新型態安全生活。

新北市提出五點呼籲，第一，速完成疫苗接種1、2、3劑；第二，口罩=自我追加劑，非必要不拿下；第三，勤洗手、加強環境消毒；第四，有症狀不上班、不上課；利用家用快篩試劑自我健康監測。