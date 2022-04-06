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糖尿病年輕化！外食、手搖飲、熬夜讓年輕患者暴增

▲▼糖尿病,外食族,速食,油炸,慢性病,熬夜,年輕化,清唐速。（圖／清唐速提供）

【企劃特輯】

糖尿病位居國人十大死因之一，近年更是年輕化，不再是專屬於老年人的慢性病。不止愈來愈多中壯年族群患病，未滿20歲患者更是暴增四成！面對過多速食、高油炸食物、手搖飲…充斥生活，現代人少運動以及不良的飲食習慣，讓糖尿病的威脅加速到來。簡單判斷自己是否為糖尿病高危險族群？若食慾增加、疲倦、皮膚搔癢乾燥、視力模糊、頻尿…這幾項症狀中符合三點或更多，那就要警覺糖尿病便可能已悄悄找上門！日常該如何控糖？成功醫大團隊與生化科技專家團隊，聯手研發出國家認證的保健食品「清唐速」，期望幫助現代人忙碌之餘，以健康、輕鬆的方式遠離血糖的威脅。
▲▼糖尿病,外食族,速食,油炸,慢性病,熬夜,年輕化,清唐速。（圖／清唐速提供）

▲千萬不要輕忽身體給的訊號，如果有高血糖症狀產生，最好食用幫助血糖調整的食物或保健品，因長期下來可能有糖尿病或心血管的危機。【官網優惠組】

穩定血糖原則：靠核心食物　遠離三高傷害
根據衛福部統計，每年近萬人因糖尿病死亡，疾病本身及其引發的併發症都不可小覷。如何有效預防糖尿病威脅？研發出產品「清唐速」的專家團隊表示，現代人生活壓力大、三餐老是在外又常時間不定，很難靠矯正飲食習慣，來達到良好的血糖控制效果。建議靠保健食品的輔助，來加強日常的健康保養，避免因血糖負擔過高，而對身體造成不可逆的傷害。
▲▼糖尿病,外食族,速食,油炸,慢性病,熬夜,年輕化,清唐速。（圖／清唐速提供）

【momo購物網 囤貨特惠組】

具國家健字號保證的產品「清唐速」，組成天然，核心成份為能降血糖、血壓及血脂的「紅麴萃取物」，能有效調整血糖、減緩碳水化合物吸收的「番石榴萃取物」，經過團隊耗時研發出的黃金比例搭配，才能確實發揮出最大功效，讓在空腹的狀態，也不怕血糖飆高。
▲▼糖尿病,外食族,速食,油炸,慢性病,熬夜,年輕化,清唐速。（圖／清唐速提供）

▲經實測「清唐速」能有效幫助調整血糖。

藝人、主持人的選擇　靠國家認證的「清唐速」速速穩定血糖
知名主持人鄭弘儀及藝人董至成，都是「清唐速」的愛好者。鄭弘儀表示，身為資深的媒體工作者，長期待在攝影棚裡主持電視、廣播節目，避免不了外食，加上高壓工作環境等，就是靠食用「清唐速」來控制血糖值，才能維持健康，一直活躍於螢光幕前。

▲▼糖尿病,外食族,速食,油炸,慢性病,熬夜,年輕化,清唐速。（圖／清唐速提供）

▲知名主持人鄭弘儀親身見證，也讓「清唐速」成為降低血糖類中最受專業醫師推薦的保健食品。

董至成也提醒大家，千萬不要輕忽糖尿病前兆：「糖尿病年輕化，所以不論年齡，都很建議用清唐速進行掃糖保養。不管是年輕人自己吃，或給長輩吃，都十分適合！」其更對穩定血糖的重要做出生動比喻，若高血糖的血液是混濁的泥水，那「清唐速」就是攔沙壩，有助於將體內泥水過濾成乾淨的河流。每日食用一顆，經12週的動物實驗證實，可有效幫助降低空腹血糖值。遠離三高，穩定體內糖分，才能盡情享受美食及生活。不知如何下手調整日常習慣，不妨試試專家團隊及知名主持人推薦的「清唐速」！

▲▼糖尿病,外食族,速食,油炸,慢性病,熬夜,年輕化,清唐速。（圖／清唐速提供）

▲董至成表示「清唐速」的兩大重點，為先降健檢報告血糖紅字，再對體內血糖數值進行控制，幫助其穩定，每天用輕鬆簡單的方式預防糖尿病。

維持血糖法寶「清唐速」哪裡買?
●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7EP
●momo購物網 囤貨特惠組：https://chshop.work/PMJg7
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/Zrg40U2MJfQ

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