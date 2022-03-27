運將每天啃1公斤甘蔗！1週後「神志錯亂」胡言亂語　家人都認不得

▲男子每天吃超過1公斤的甘蔗，最終因血糖過高精神錯亂。（圖／翻攝自惠州電視台hztv）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名40多歲的男子因連續一週吃大量的甘蔗和砂糖橘等高糖水果，最後出現自身煩躁不安、無言亂語，甚至會神志錯亂。

據《惠州電視台hztv》報導，今年40多歲的阿昊（化名）是一名長途貨車司機，工作中時常感覺煩渴、尿多，但他並沒有在意。由於最近是甘蔗上市的季節，他連續一周每天啃1、2公斤，還會吃砂糖橘等高糖水果，很快身體就發生異樣，送院時甚至出現神志錯亂。

市第一人民醫院護士葉順芳透露，阿昊就醫時整個狀態是胡言亂語、煩躁不安，沒辦法正常與人溝通，所有的指令都無法配合，還在床上小便失禁，連家人都不認得。然而阿昊之前並無精神疾病病史。

▲在接受治療的阿昊。（圖／翻攝自惠州電視台hztv）

內分泌代謝科副主任彭林平透露，在跟家屬溝通後發現，患者入院前有明顯的口乾多飲，恰逢進食了大量甘蔗和高糖水果，並且在沒有比較好的管理血糖基礎上，攝入水分不足，導致水分丟失，被診斷為「高糖高滲狀態」。

他接著指出，「高糖高滲狀態」死亡率非常高，出現前期症狀最開始是口乾、小便多，隨著攝入水不足或者勞累，合併其它併發症，會進而脫水加重，若沒及時治療會導致多重器官衰竭。

所幸經大量補液、靜脈應用胰島素和鎮靜等搶救治療措施，阿昊2天後終於清醒。醫師提醒，糖尿病患者日常攝入水果的量和種類需嚴格謹慎，一旦出現口乾、多飲、消瘦症狀，及時進行體檢監測血糖變化。