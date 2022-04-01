「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病

【企劃特輯】

由於現在的科技水平不斷發展，電子3C產品已經是離不開我們的生活，就連入睡前的一分鐘也在盯著手機看，這種「機不離手」的情況，可說是現代人的通病，長期下來容易造成雙眼疲累酸澀、眼壓過高、視力模糊…等狀況，嚴重甚至會有乾眼症或眼部病變。本文推薦三種改善眼睛疲勞的方法，由輕度到深度，教你維持眼睛健康！

[輕度改善] 閉眼冥想

最簡單、隨處可做的護眼方式，就是輕閉雙眼，即時紓解眼部疲勞。眼睛在輕閉時，會失去焦點，幫助睫狀肌放鬆，進而達到充分休息。閉眼也有助於潤滑眼球，避免過於乾澀。使用3C產品時，除了別太入迷忘記眨眼，也建議每盯螢幕30分鐘，便間隔休息10分鐘，來減少眼部肌肉緊張的狀態。這時輔以寧靜的音樂，進入冥想，便能加乘達到身心放鬆的效果。

▲應適當的紓解眼部疲勞，輕閉雙眼讓眼睛達到充分休息。



[中度改善] 眼部SPA按摩

身體在SPA後會獲得放鬆，眼睛也會。從眼周開始按摩，在電視廣告時、睡前、洗澡間充滿蒸氣時…輕輕的用手指按壓眼框，每個點輕壓兩三秒，來回進行數次，便能幫助眼部血液循環，達到放鬆肌肉的效果。專家建議千萬別對眼球進行直接按壓，或對眼周大力拉扯，除了外力按壓施力不當反而可能導致視神經損壞外，過度拉扯也可能帶來視網膜剝離的風險。



[深度改善] 醫療級眼罩助穴位循環

擔心輕閉雙眼舒緩力道不足、眼部按摩用力過猛，許多藝人推薦使用獲得醫療器材許可的「PP超導石墨烯眼罩」。運用HSG石墨烯製成，讓使用者戴上後，能自動蓄熱至舒適恆溫，幫助眼周穴位點進行深層循環。專家表示，在眼睛疲勞時進行類似的乾熱敷，能增加局部血液流通，改善眼部組織的氧氣量，並舒緩淚腺阻塞，進而消除疲勞感。比起一般蒸氣眼罩容易受熱不均、無法重複使用，高科技、免插電的石墨烯眼罩永久有效，並且具遮光效果又環保。







▲醫療級的「PP超導石墨烯眼罩」，能深度幫助眼部、鼻周穴位循環。

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且因台灣氣候環境潮濕，使得許多人也有過敏鼻塞的狀況，石墨烯眼罩因貼合眼鼻、符合各式臉型的4D設計，透過高遠紅外線導入技術，將熱能導入肌膚底層，讓眼部及鼻周血液循環流動，過敏鼻塞問題就能改善，還能抑制黑眼圈的產生。有了「PP石墨烯眼罩」，就能護眼通鼻一次搞定！







▲石墨烯眼罩別於一般蒸氣眼罩，將熱能導入肌膚底層，可升溫到36-40度後維持恆溫，是最能讓眼睛放鬆的溫度。

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▲混血男模舞陽也推薦「PP石墨烯4D人臉眼罩」，能幫眼睛熱敷，甚至還能解決鼻塞問題。

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