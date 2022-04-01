　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病

▲▼ 「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病 。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

由於現在的科技水平不斷發展，電子3C產品已經是離不開我們的生活，就連入睡前的一分鐘也在盯著手機看，這種「機不離手」的情況，可說是現代人的通病，長期下來容易造成雙眼疲累酸澀、眼壓過高、視力模糊…等狀況，嚴重甚至會有乾眼症或眼部病變。本文推薦三種改善眼睛疲勞的方法，由輕度到深度，教你維持眼睛健康！

[輕度改善] 閉眼冥想
最簡單、隨處可做的護眼方式，就是輕閉雙眼，即時紓解眼部疲勞。眼睛在輕閉時，會失去焦點，幫助睫狀肌放鬆，進而達到充分休息。閉眼也有助於潤滑眼球，避免過於乾澀。使用3C產品時，除了別太入迷忘記眨眼，也建議每盯螢幕30分鐘，便間隔休息10分鐘，來減少眼部肌肉緊張的狀態。這時輔以寧靜的音樂，進入冥想，便能加乘達到身心放鬆的效果。

▲▼ 「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病 。（圖／業者提供）

▲應適當的紓解眼部疲勞，輕閉雙眼讓眼睛達到充分休息。

[中度改善] 眼部SPA按摩
身體在SPA後會獲得放鬆，眼睛也會。從眼周開始按摩，在電視廣告時、睡前、洗澡間充滿蒸氣時…輕輕的用手指按壓眼框，每個點輕壓兩三秒，來回進行數次，便能幫助眼部血液循環，達到放鬆肌肉的效果。專家建議千萬別對眼球進行直接按壓，或對眼周大力拉扯，除了外力按壓施力不當反而可能導致視神經損壞外，過度拉扯也可能帶來視網膜剝離的風險。

[深度改善] 醫療級眼罩助穴位循環
擔心輕閉雙眼舒緩力道不足、眼部按摩用力過猛，許多藝人推薦使用獲得醫療器材許可的「PP超導石墨烯眼罩」。運用HSG石墨烯製成，讓使用者戴上後，能自動蓄熱至舒適恆溫，幫助眼周穴位點進行深層循環。專家表示，在眼睛疲勞時進行類似的乾熱敷，能增加局部血液流通，改善眼部組織的氧氣量，並舒緩淚腺阻塞，進而消除疲勞感。比起一般蒸氣眼罩容易受熱不均、無法重複使用，高科技、免插電的石墨烯眼罩永久有效，並且具遮光效果又環保。

▲▼ 「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病 。（圖／業者提供）

▲醫療級的「PP超導石墨烯眼罩」，能深度幫助眼部、鼻周穴位循環。

【官網優惠組】

且因台灣氣候環境潮濕，使得許多人也有過敏鼻塞的狀況，石墨烯眼罩因貼合眼鼻、符合各式臉型的4D設計，透過高遠紅外線導入技術，將熱能導入肌膚底層，讓眼部及鼻周血液循環流動，過敏鼻塞問題就能改善，還能抑制黑眼圈的產生。有了「PP石墨烯眼罩」，就能護眼通鼻一次搞定！

▲▼ 「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病 。（圖／業者提供）

▲石墨烯眼罩別於一般蒸氣眼罩，將熱能導入肌膚底層，可升溫到36-40度後維持恆溫，是最能讓眼睛放鬆的溫度。

【大老闆聯盟推薦】

▲▼ 「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病 。（圖／業者提供）

▲混血男模舞陽也推薦「PP石墨烯4D人臉眼罩」，能幫眼睛熱敷，甚至還能解決鼻塞問題。

首創4D人臉眼罩「HSG超導石墨烯眼罩」哪裡買？
 ●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7EN
●大老闆聯盟推薦：https://ppweb.tw/aj7EG

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：0800-520-367

https://youtu.be/SyYhXNNtZbY

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
全球疫情恐「打掉重練」！　WHO預測：動物現新變種再傳人
LIVE／疫情炸開！台中婚宴確診+21　新北桃超過10
桃園今增至少10例　網購工作坊爆職場群聚感染
準新郎摸上大嫂床：想X妳！　她驚醒崩潰
羅一鈞請假遭PTT嗆「裝模作樣」！　教授吐高中回憶：值得尊敬
快訊／多地爆疫情！　桃園今本土至少新增10例
快訊／基隆警再增4人確診！　二採陰轉陽
快訊／台中婚宴已21人確診！　匡列184人還有2失聯
新北再爆三峽某國小師確診！　200多名學生今停課
快訊／基隆第5校淪陷！國小桌球教練確診　緊急停課
快訊／新北疫情擴大　今再爆雙位數確診！
消防員累癱！　美福大火3周終於滅了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病

世界冠軍咖啡一杯5千元爆紅！台中精品咖啡店北上拓點　網友：等好久了！

漢堡買1送1！速食店「超殺優惠券」連吃59天　還有激省百元套餐

愚人節小確幸！超商「4大咖啡飲品」優惠來了　40元爽喝特大杯美式

信徒必收！大甲媽鑾轎「五指山」縮小　化身迷你一卡通還會發亮

本土案例不斷新增！醫師必備99.99%抗病毒洗衣

全聯連續5天滿千元送千點、咖啡半價　美妝家電預購爆殺3折起

先筆記！超商大杯美式、拿鐵買40送40「這天」開搶

上百歐洲美食買1送1、1+1優惠！超市獨賣100%還原迷你披薩餅乾

首創超商自助寄、取件！全家最新複合店開幕了　5大超狂服務一次看

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病

世界冠軍咖啡一杯5千元爆紅！台中精品咖啡店北上拓點　網友：等好久了！

漢堡買1送1！速食店「超殺優惠券」連吃59天　還有激省百元套餐

愚人節小確幸！超商「4大咖啡飲品」優惠來了　40元爽喝特大杯美式

信徒必收！大甲媽鑾轎「五指山」縮小　化身迷你一卡通還會發亮

本土案例不斷新增！醫師必備99.99%抗病毒洗衣

全聯連續5天滿千元送千點、咖啡半價　美妝家電預購爆殺3折起

先筆記！超商大杯美式、拿鐵買40送40「這天」開搶

上百歐洲美食買1送1、1+1優惠！超市獨賣100%還原迷你披薩餅乾

首創超商自助寄、取件！全家最新複合店開幕了　5大超狂服務一次看

真明星YT首集節目上線　黃恩賜尬聊高國慶

曹耀鈞／俄烏戰爭制裁的另一種思考　推演兩大陣營經貿對決

羅一鈞「深夜請假洗衣服」！神人驚見1點：根本台灣瀕危保育動物

486宣布「送羅一鈞洗衣機」加碼2高級電器　網提點勸：介紹老婆較實在

警察上門發現「屍體放廚房4年」變白骨嚇壞　男淡定：那是我兒子

陸10多家房企在港停牌！未按時公布2021年全年財報

中華男足FIFA小升至157位、亞洲第32　今年國際賽寄望9月亞運

2男路邊聊天「被瞄一眼」超不爽　板手+辣椒水狂敲他行兇畫面曝

國內線機票4／30起上漲！平均漲幅4.6％　飛金門「最多貴146元」

不怕升息　教育部補貼在學生學貸利息「近40萬學生受惠」

消費熱門新聞

超商咖啡買40送40「這天開搶」！

超商愚人節咖啡優惠來了！

醫師必備99.99%抗病毒洗衣

「4大超商清明連假優惠」快收下

速食店「超殺優惠券」嗑爆買1送1

大甲媽鑾轎「五指山」縮小版　信徒必收

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

必勝客超狂隱藏版比薩開賣門市快看

全家麻辣涼麵、咖哩G收服蔬食族

上百歐洲美食買1送1、1+1優惠！

嬰童精品Nuna引進最新歐美汽座

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病

《華燈》半百男神　靠老妝修修臉

更多熱門

相關新聞

中若拚清零　財經作家：拖累全球

中若拚清零　財經作家：拖累全球

中國前陣子祭出寬鬆政策想救經濟，卻仍不敵疫情影響，中國官方公布中國PMI已跌破50榮枯線，經濟將進入收縮期，製造業PMI從50.2降至49.5，服務業PMI從51.6降至48.4。

手機電池突然爆炸　男慘被火球吞噬

手機電池突然爆炸　男慘被火球吞噬

千萬規模通訊公司更能回饋消費者

千萬規模通訊公司更能回饋消費者

天兵解鎖MDM傳影片　悲劇了

天兵解鎖MDM傳影片　悲劇了

吉利汽車造手機初期投入200億 年薪516萬招「IT頂尖人才」

吉利汽車造手機初期投入200億 年薪516萬招「IT頂尖人才」

關鍵字：

3c藍光手機

讀者迴響

熱門新聞

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降低36%

丟丟妹直播「燙油濺雙手」！　傷勢曝光網：怎這麼嚴重

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

住旅館「直擊男友貼牆壁DIY」！她躺床崩潰了

女星泡湯被抓包「沒穿褲」

想嚐鮮？　台大教授：酒店「禮服、制服」差在哪

役期延長4個月擬變1年　實施時間曝光

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面