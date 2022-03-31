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過分凍齡的困擾　《華燈》半百男神靠老妝修修臉

 

【企劃特輯】

歲月是把殺豬刀，何況是靠臉吃飯的藝人，但偏偏就有男神和歲月對著幹，讓人忌妒又佩服。今年55歲的伊正演什麼像什麼，就算同時軋多部戲，背台詞思路清晰、演技絲絲入扣，不論外型顏值或體力始終保持在最佳狀態。接下夯劇《華燈初上》得化老妝才能演狼父，在三立八點檔《一家團圓》更擔任回憶擔當，一句「20年了，你的電話依然沒變…」時事梗台詞，完全跟上潮流話題。

▲《華燈》半百男神靠老妝修修臉。（圖／宏睿國際提供） 

半百得女拒絕爺孫感　凍齡法寶贏在起跑點

伊正戲劇表現有目共睹，不過更讓人好奇的是台版歐巴的凍齡術。「我的緣分來得比較晚，50歲才結婚生小孩，老婆小我15歲，我真的很害怕將來我帶老婆出去散步時，別人會說你帶著女兒和孫女出來逛街喔！」伊正罕見地說出心裡煩惱。

為了不讓擔憂成真，伊正做足努力與時光逆行，早年會吃一大堆保養品、維他命丸，但自從去年接觸到美國最流行的「NMN強化版」，不僅有效凍齡、告別老化，還能激活細胞，記憶力、精神、皮膚狀況與身體都有感提升，越活越年輕。「NMN強化版一錠搞定」被台版歐巴大讚服用方式簡單輕鬆不複雜，一改過去得吞十幾種藥丸的麻煩步驟，有了凍齡法寶，當然能贏在起跑點上。

▲《華燈》半百男神靠老妝修修臉。（圖／宏睿國際提供）

▲伊正接觸「NMN強化版」，不僅有效凍齡，記憶力、精神、身體機能都有感提升。【官網囤貨組】

全球富豪擲千金抗衰　未來版維他命

抗老是人類永恆的追求，古有秦始皇追求長生不老藥，如今國內外富豪企業家，無一不追求，香港首富李嘉誠、股神巴菲特先後斥資天價投入醫療生技產業，2018年加州理工學院、賓夕法尼亞大學等科研機構攜手合作，美國知名生物技術公司發表一款含NMN抗老食品，瞬間席捲全球，研發單位也透露，早在2014年就有不少名人透過特殊管道親身試用類成分，想讓自己成為被歲月遺忘的幸運兒。

▲《華燈》半百男神靠老妝修修臉。（圖／宏睿國際提供）

▲NMN獲得多位諾貝爾獎得主支持。【EHS東森購物 特惠組】

▲《華燈》半百男神靠老妝修修臉。（圖／宏睿國際提供）

▲已有多位名人也都透過親身試用NMN，讓歲月不殘留自己身上。

NMN被稱是「未來版維他命」，美國紐約時報大篇幅報導其抗衰老作用，由於隨著年齡增加，人體內的NAD+輔酶會逐漸降低，而它正是出現在許多細胞代謝反應中的關鍵物質，一旦缺乏，會導致細胞老化、老年癡呆等多種神經退化風暴，透過補充從蔬果中萃取的NMN，以及適量運動與充足睡眠，可增加NAD+含量，延緩老化細胞，甚至恢復細胞功能，有感凍齡。

▲《華燈》半百男神靠老妝修修臉。（圖／宏睿國際提供）

▲NMN能夠增加NAD+含量，恢復細胞功能防止神經退化。

至於「「NMN強化版」創新配方再升級，是市售唯一添加N-PLUS抗老元素，吸收率高達98%，2分鐘全身快速吸收，提高8倍細胞修復，身體機能減齡40歲，連醫師鄭光男也十分推薦並表示「抗老不只是老年人的專利，從年輕就要開始保養，維持最佳的身體機能。」

▲《華燈》半百男神靠老妝修修臉。（圖／宏睿國際提供）

▲「NMN強化版」是市售唯一添加N-PLUS讓吸收率可高達98%。

▲《華燈》半百男神靠老妝修修臉。（圖／宏睿國際提供）

▲連鄭光男醫師也十分推薦年輕開始就補充NMN，延緩老化現象。

美國研究未來版維他命「NMN強效版」哪裡找？

●官網囤貨組：https://ivenor.tw/aj7EB
●EHS東森購物 特惠組：https://chshop.work/qD2hw
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@zfd9936i
●逆齡專線：0800-520-367

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