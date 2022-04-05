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高雄男路邊拋錨！王浩宇靠近關心秒被「大媽檢舉」：超沒品

▲▼網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香，王浩宇回應了。（圖／翻攝自臉書）

▲民進黨前桃園市議員王浩宇。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨前桃園市議員王浩宇被罷免後轉戰高雄，投入三民區民進黨市議員初選，近日時常PO出在路邊與選民打招呼的照片。王浩宇表示，他5日在路邊發現一輛車拋錨而上前關心，卻被一名阿姨拍攝檢舉，最後還叫警察到場，讓他非常無奈。

王浩宇5日在臉書發文表示，他在路口進行短講時，發現一輛車因疑是拋錨而停在路旁的紅線，因此他上前關心寒暄，發現應該是沒油才無法動彈，「立刻有個韓粉阿姨拿出手機開始拍，說要檢舉我的車違規停車。車主傻眼。」

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「這樣超沒品。」王浩宇表示，車子拋錨在路邊已經夠慘，「可不可以不要騷擾無辜的人？」他說，該名女子事後跑去報警，讓員警到場關切，直呼根本是「浪費警察的時間」。

▲▼高雄男路邊拋錨！王浩宇靠近關心秒被「大媽檢舉」：超沒品。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼王浩宇發現民眾的車停在路邊，上前關心。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼高雄男路邊拋錨！王浩宇靠近關心秒被「大媽檢舉」：超沒品。（圖／翻攝王浩宇臉書）

網友看完紛紛留言，「車主無辜」、「韓粉不意外」、「車主躺著也中槍」、「現在不能檢舉囉」、「有人性就不會是韓粉」、「韓粉又在催票了」。

也有人說，「所有的阿姨都被你說成韓粉！你編故事啊」、「看到調性跟你不同的都韓粉，那三民區的民調很難過了」、「重點是...為什麼會開到沒油」、「你是不是一直被韓粉監控中？怎麼常有韓粉大媽跑出來干涉涉」、「好厲害，怎麼看的出阿姨是韓粉？」

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