誰是台灣第一女優？孟若羽吐真心話「不是自己冠上的」　3千網讚爆

▲AV女優吳夢夢（圖左）與娃娃（圖右）。（圖／翻攝自吳夢夢、娃娃IG）

記者陳雕文／綜合報導

媒體近日訪問吳夢夢，標題打出「台灣第一女優」的頭銜，網紅推手身兼AV導演的圤智雨4日在臉書PO文說「我不認同」，並覺得「娃娃」更能勝任第一的位置。對此，女優孟若羽也有感而發，在粉專PO出一段心得，40分鐘內就被超過3千名粉絲讚爆，網友紛紛留言說，「超欣賞妳的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲擁有F罩杯的孟若羽因鄧佳華的緣故而爆紅。（圖／孟若羽授權提供）

孟若羽在臉書粉專提到，娃娃在AV界很久，不過出名的時間是這2、3年，而她也是我見過台灣的AV女優中算非常漂亮的，所以我喜歡的是娃娃，曾經跟她短暫相處過，非常親民！

孟若羽還說，至於吳夢夢，是她覺得最做自己的女優，也是第一個在PTT上大方談論女優這職業的女孩，與人相處也是非常親切的，所以也非常欣賞。而這兩位女優都對自己的外表、內在、演技都非常要求，都有在精進自己。當然這兩位女優的演技與風格大不相同，要說誰演技好不好，就要由觀眾來評論了。

孟若羽最後還說，身為女優會向兩位看齊，也有努力的在讓自己變更好，至於「台灣第一AV女優」這稱號不是自己冠上的，也是要觀眾認同買單，那兩人誰是「第一」的這件事，「我覺得他們兩個都可以呀～～～我真的難以抉擇。」

網紅推手身兼AV導演的圤智雨則分析，台灣曝光量最高女優我會說是孟若羽，而在台灣銷量最高最好的女優我會說是娃娃，如果說是台灣最早接受媒體訪問的我會說是吳夢夢，至於最犧牲小我（跟鄧佳華拍片）的女優那我會說是苡若。

▲女優苡若曾跟鄧佳華合拍AV，後來因為被家人嚴厲譴責，導致憂鬱症惡化住院。（圖／苡若授權提供）

接著圤智雨再用外表、合作男主角、曝光度、演技等參數來比較吳夢夢與娃娃，圤智雨說，吳夢夢不醜，但沒有達到漂亮的標準，而女優娃娃有再進化，比方胸型變好看、牙齒去貼片、皮膚變好；再來，業內都知道，吳夢夢只跟男友一起拍AV，銷量與片商角度一定都會越來越差，怎麼演都是差不多的，所以吳夢夢要當第一，「我覺得還太早了。」

圤智雨還說，吳夢夢的曝光度其實跟其他女優比起來不算高，要撐起台灣第一，最少她先上過三輪的節目再來說吧！最後則是演技，台灣AV女優的演技他只服娃娃，該有的身材或是表現，娃娃都有進化，如果從時間點來看，娃娃她才是當代最早的女優，鏡頭怎麼帶、觀眾要看甚麼她都知道。所以就整體來看，台灣第一女優應該是娃娃才對。

對於導演的看法，吳夢夢表示，「謝謝圤導指教，無論在外在還是演技部分，我都還是有相當大的進步空間，男優固定造成的題材貧乏，觀眾看膩也無可避免，現役台灣第一女優是我的目標，我會繼續進步也會不斷努力，可能成長的幅度到最後也沒辦法獲得大家的認同，但至少比起過去的我無愧於心，一起加油吧！」並再次謙虛地說，「『台灣第一』真的還是目標」。

▼網紅推手身兼AV導演的圤智雨在臉書發文。（圖／翻攝自圤智雨臉書）