吳夢夢是台灣第一女優？AV導演進化論解釋：第一名其實是她

▲AV女優吳夢夢（圖左）與娃娃（圖右）。（圖／翻攝自吳夢夢、娃娃IG）

記者陳雕文／綜合報導

媒體近日訪問吳夢夢，標題打出「台灣第一女優」的頭銜，網紅推手身兼AV導演的圤智雨在臉書PO文說，「我不認同」並表示，吳夢夢可能是最懂社群互動又是第一個公開受訪的女優，但還扛不起台灣第一的頭銜，就外型與演技的進化程度來看，圤智雨認為整體而言的第一女優應該是「她」。

圤智雨解釋，台灣曝光量最高女優我會說是孟若羽，而在台灣銷量最高最好的女優我會說是娃娃，如果說是台灣最早接受媒體訪問的我會說是吳夢夢，至於最犧牲小我（跟鄧佳華拍片）的女優那我會說是苡若。

▲擁有F罩杯的孟若羽因鄧佳華的緣故而爆紅。（圖／孟若羽授權提供）

接著圤智雨又分析，吳夢夢不是醜，但沒有達到漂亮的標準，而女優娃娃有再進化，胸型變好看，牙齒去貼片，或是皮膚變好，這些她是在為了觀眾努力的。再來，業內都知道，吳夢夢只跟男友一起拍AV，銷量與片商角度一定都會越來越差，當普遍度不夠高的狀況，怎麼演都是差不多的，少了男主角的互動，妳跟我說第一，我覺得太早了。

圤智雨還說，吳夢夢的曝光度其實跟其他女優比起來不算高，要撐起台灣第一，最少她先上過三輪的節目再來說吧！最後則是演技，台灣AV女優的演技我只服娃娃，該有的身材或是表現，娃娃都有進化，如果從時間點來看，娃娃她才是當代最早的女優，鏡頭怎麼帶，觀眾要看甚麼她都知道。

▲女優苡若曾跟鄧佳華合拍AV，後來因為被家人嚴厲譴責，導致憂鬱症惡化住院。（圖／苡若授權提供）

所以對圤智雨而言，整體來說的台灣第一女優，應該是娃娃才對，不少網友認同圤智雨的說法。

對於導演以及的網友的意見，吳夢夢表示，「謝謝圤導指教，無論在外在還是演技部分，我都還是有相當大的進步空間，男優固定造成的題材貧乏，觀眾看膩也無可避免，現役台灣第一女優是我的目標，我會繼續進步也會不斷努力，可能成長的幅度到最後也沒辦法獲得大家的認同，但至少比起過去的我無愧於心，一起加油吧！」並再次謙虛地說，「『台灣第一』真的還是目標」。

▼網紅推手身兼AV導演的圤智雨在臉書發文。（圖／翻攝自圤智雨臉書）