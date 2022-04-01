昆布白白的要洗嗎？內行親解真相「不是發霉」　8種乾貨煮法大公開

▲昆布剪成鬚鬚狀可以讓口感更加分唷！（圖／翻攝自YouTube／我的老公是大廚）

記者曾筠淇／綜合報導

昆布上面白白的，是發霉嗎？是不是要用清水洗乾淨？買回來的堅果要怎麼做才能保存得更久？沒錯！《我的老公是大廚》這集就要傳授大家「乾貨基本法大全」，學起來以後，就可以讓你的料理增添另股「鮮味」！準備好了嗎～趕快筆記起來吧！

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乾貨可不是直接拿來吃的，在料理之前，「前置作業」絕對不能少，做對了才能畫龍點睛～

玉蘭片｜冬筍或春筍的乾製品

步驟1：泡水3、4天

步驟2：刀子劃出0.3-0.4公分的寬度、2-3公分的深度

步驟3：順著刀痕撕開

步驟4：依照需求裁切

扁尖筍｜台灣多是圓的，類似桂竹筍

步驟1：清洗外觀，將灰塵洗淨

步驟2：冷水浸泡6小時

步驟3：張開後即可撕開

（可塞在烤麩內、涼拌、香菇雞湯提味道）

瑤柱｜乾的干貝

【方法一】

步驟1：浸泡吃水一個晚上（水要高過瑤柱1公分）

步驟2：蒸30分鐘

【方法二】

步驟1：蒸80分鐘

（可加入紹興酒煮湯）

蝦米

步驟1：過水清洗，不要泡洗

步驟2：浸泡3分鐘

步驟3：些許紹興酒抓醃

步驟4：小火乾烘

►►腥味被酒帶走，鮮味就跑出來啦！

香菇

步驟1：清洗

步驟2：浸泡

步驟3：蒸1小時

木耳

步驟1：清洗

步驟2：泡水（若要蒸就不用泡太久，黑背白木耳要蒸1小時才脆）

►►木耳原本沒什麼味道，乾乾的、不透、咬感不好，用上述方式就能又脆又可口！

昆布｜不用過水！！！

步驟1：泡一個晚上

步驟2：煮滾撈出

步驟3：剪成梳子狀（間隔4公分、鬚鬚的）

►►料理後脹起來即可，剪開是為了讓口感更加分！

►►有些昆布上面會白白的，那不是發霉！也真的不用刷乾淨～白白的很正常，那可是它的「結晶」，擔心發霉其實聞一聞、摸一摸就知道！

堅果｜不要油炸、乾鍋炒！！！

步驟1：清洗瀝乾

步驟2：烤箱80度至100度低溫烤1小時（待變為淺色、色）

步驟3：烤箱150度烤10至15分鐘（呈現金黃色）

步驟4：放冷（才會脆）

►►如果想要放著保存，處理過後可以裝在玻璃罐並放冷藏，可以存放約莫2年！

不過話又說回來，為什麼要買乾貨呢？其實乾貨的價值就在於「新鮮食材」做不出那獨特味道！舉例來說，新鮮的肉品就是沒有火腿、臘肉的風味，只有單單鮮味而已，倘若要那股濃縮過的「濃郁天然鮮味」，就得靠乾貨啦！

以日文來說，那股鮮味就是所謂的「旨味」（Umami），也是家常菜有「媽媽味道」的祕密。許多人都想要讓料理更有層次感，那麼～又怎能不知道乾貨的厲害！燉湯、做小菜都超讚～

★美食家Ｘ大主廚犀利談料理！