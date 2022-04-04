快訊／墾丁台灣祭1遊客確診　屏東5篩檢站861人PCR結果出爐

▲台灣祭清消作業。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東「台灣祭」音樂活動因一名北部遊客確診（案號「24399」）而取消最後一天活動，屏東縣政府緊急啟動應變措施，統計4月3日全縣5處篩檢站共篩861人，PCR結果全部陰性，台灣祭活動現場也發出3940支家用快篩試劑。縣府4日起開設6處篩檢站擴大篩檢，4月4日至5日二天持續發放家用快篩試劑，曾與確診者足跡重疊者可至恆春鎮衛生所及墾丁派出所免費索取，發完為止。

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台灣祭活動今年叫好叫座，雖然臨時喊停，但多數樂迷肯定屏東縣政府對防疫安全的考量及工作人員的辛苦，台灣祭的臉書粉絲頁湧入許多鼓勵留言，期待明年再相見，也讓縣府團隊認為忍痛決定暫停活動是正確的，提供清新安全的音樂環境，維持民眾的健康，避免疫情擴大，比什麼都重要。

縣府3日在決定停辦台灣祭後，除了緊急發出簡訊通知民眾，並火速調度家用快篩劑運送至恆春，在台灣祭活動現場發放，總計發出3940份。同時在全縣啟動5處社區篩檢站：恆春南門醫院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院、潮州茂隆骨科及屏東市國仁醫院，3日合計篩檢861人全部陰性，其中恆春地區篩檢835人，包括南門醫院326人、恆春旅遊醫院301人、恆春基督教醫院208人。

因清明連假恆春地區遊客人數仍然眾多，縣府決定4日增加恆春衛生所篩檢站，全縣總共6處，恆春地區就有4處，方便遊客就近前往篩檢，並持續發放家用快篩試劑，曾與確診者足跡重疊者，可於4月4日至5日前往恆春鎮衛生所、墾丁派出所免費索取，發放時間為上午9時至12時、下午13時至16時，發完為止。

縣府表示，民眾如有症狀，請立即到縣內14家責任醫院就醫；如快篩陽性，請馬上聯繫衛生局安排PCR採檢，防疫專線：1922或08-7380208。