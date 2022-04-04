全國學生表演藝術類競賽 　台東學生勇奪6舞蹈比賽團體組特優

▲全國學生表演藝術類競賽，台東學生勇奪6項舞蹈比賽團體組特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

睽違2年的全國學生表演藝術類競賽，包括全國學生音樂、舞蹈及戲劇比賽，終於克服疫情考驗如期舉行，自2月底陸續在全國各縣市陸續登場，台東縣政府教育處表示，在舞蹈比賽部分，台東縣已經率先開出好成績，全縣有22支隊伍獲全國學生舞蹈比賽代表權，與各縣市好手比舞，師生不負眾望榮獲多項佳績，團體組共計獲得6項特優、8項優等，成果豐碩。個人組有古典舞2人、民俗舞3人、現代舞3人，共6人獲得優等肯定、2人獲甲等。

全國學生表演藝術類競賽首先是2月22日至3月12日在屏東縣六堆客家園區登場的全國學生舞蹈比賽全區個人組及團體乙丙組，緊接著全國學生音樂比賽團體組也在3月1日至3月13日分別在北區新北市、中區台中市、南區嘉義縣辦理完竣，而舞蹈比賽南區團體甲組也在3月16日至3月17日於高雄市圓滿落幕，後續還有全國學生音樂比賽個人賽及全國學生戲劇比賽在3月中下旬至4月中下旬持續舉辦。

台東縣110學年度全國學生舞蹈比賽成績：國小組-1團體丙組古典舞國立東大附小優等、2團體乙組民俗舞台東縣立知本國小特優、3團體甲組民俗舞台東縣立嘉蘭國小特優、4團體丙組民俗舞台東縣立介達國小優等、5團體丙組現代舞台東縣立寶桑國小優等、6個人組現代舞國立東大附小優等、7個人組民俗舞、台東縣立大王國小優等。

▲全國學生表演藝術類競賽，台東學生勇奪6項舞蹈比賽團體組特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

國中組-1團體乙組民俗舞臺東縣立長濱國中優等、2團體丙組民俗舞臺東縣立都蘭國中優等、3團體甲組民俗舞臺東縣立知本國中特優、4團體丙組現代舞。

台東縣立卑南國中優等、5個人組古典舞私立均一高中國中部優等、6個人組現代舞台東縣立新生國中優等、7個人組民俗舞台東縣立都蘭國中甲等。

高中職組-1團體丙組民俗舞國立台東專科學校高職部優等、2團體乙組民俗舞國立台東高級商業職業學校特優、3團體甲組民俗舞國立關山高級工商職業學校特優、4團體丙組現代舞國立台東女子高級中學優等、5團體乙組現代舞國立台東高級中學特優、6個人組現代舞國立台東高級中學優等、7個人組民俗舞、國立台東高級商業職業學校優等、8個人組古典舞私立公東高級工業職業學校甲等。