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司改會要法務部為「聲押律師」道歉　基層檢改回擊：干預個案惡劣

▲律師張靜事務所遭檢調搜索。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲律師張靜因涉妨害秘密遭搜捕聲押，引發民間司改會與基層檢改團體隔空交火。（資料照／記者楊漢聲翻攝）

記者劉昌松／台北報導

媒體人彭文正在總統蔡英文「論文門」案的委任律師張靜，21日因涉嫌在按摩店用偷拍顧客隱私畫面，遭台東地檢署搜捕聲押，因張靜聲請提審獲法院裁定釋放，民間司改會22日發出聲明，質疑台東地檢違反保障律師獨立的國家責任，要求法務部長公開道歉，基層檢改團體23日聲明回擊，表達對司改會的行為感到「驚愕與憤怒」。

檢改團體劍青檢改指出，即使具有律師資格，但如果是被告或犯罪嫌疑人，在具備法定要件下，也會被搜索、傳喚、拘提，何況法院最後認為檢方傳票未載身分之程式有疑義，就已發揮的法定體制監督制衡功能。為了避免法務部長因政治考量對個案施壓或干預，法律上部長沒有個案監督及指揮權力，希望司改會「勿違法要求部長施壓」，「停止政治不當干預個案之惡劣風氣」。

劍青檢改聲明23日聲明全文：

法務部長並無干預個案偵辦之權　籲請民團自我克制勿違法要求部長施壓

昨(22)日民間司改會發表聲明，公然要求法務部長追究懲處正在偵辦個案之東檢檢察官，蔑視法律體制，試圖干擾辦案，本會嚴正聲明：

一、依法院組織法及法務部組織法之規定，法務部長並無個案監督及指揮之權，此乃法界共知之基本常識。且此機制之設計原理，即在於避免法務部長因政治考量而對個案施壓或干預。民間司改會明知法務部長不得干涉個案，竟公然發聲明，要求法務部長行此違法行徑，實令人驚愕與憤怒。希民間司改會站在國家體制及執法公平性之立場，停止此等助長政治不當干預個案之惡劣風氣。

二、我國乃民主法治人人平等之國度，沒有人可因特殊身分而豁免刑事追訴責任。縱具律師資格，若為被告或犯罪嫌疑人，於具備法定要件下亦得搜索、傳喚、拘提。本案張姓被告因涉嫌以隱藏式監視器，竊錄按摩店顧客在店內之隱私活動，涉犯刑法妨害秘密等罪嫌，經檢察官向法院聲請核發搜索票獲准，本是展現法律之前人人平等。而檢察官據以執行搜索，且以被告身分對其拘提，亦係平等執法，原無特別優遇之理。

反觀，張姓被告為民間司改會的常務執行委員，民間司改會竟為了其常務執行委員涉犯的刑事案件，罕見特別要求法務部長追究承辦檢察官責任，實有偏私不當，更破壞平等公正，希懸崖勒馬，勿繼續混淆視聽。

三、我國刑事訴訟法對於執法爭議程序，本有各項監督制衡之機制。本案東院認東檢開立傳票未載身分之程式有疑義，即係本諸監督制衡功能而發揮作用。縱使，法院認拘提程式有瑕疵而未羈押，但張姓被告是否構成刑法犯罪行為，仍待公正調查，此不因其另兼為他人辯護即可豁免。豈能惡意混淆視聽，試圖透過法務部長干預個案，致使犯罪嫌疑因此免除偵辦或脫罪？本會再次呼籲，民間司改會應回歸法律專業，切勿試圖透過不正當方法干涉個案偵辦。

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