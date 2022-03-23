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荒唐兒4次搶走獨臂養父行乞所得　爸怒斷親情中止收養

▲桃園市蔡姓男子去年9、10月間，連續4次向在龜山區某傳統市場行乞之養父搶奪行乞現金，第4次行搶時被路人察覺報警當場拘捕，圖為犯案之龜山區傳統市場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓男子去年9、10月間，連續4次向在龜山區某傳統市場行乞之養父搶奪行乞現金，第4次行搶時被路人察覺報警當場拘捕，圖為犯案之龜山區傳統市場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

待業中的桃園市蔡姓男子去年9、10月間，因無錢花用竟動歪腦到在傳統市場行乞的蔡姓養父，趁其僅1隻手、乘坐輪椅在市場行乞行動不便時，趁機搶奪其行乞得來現金後逃離，連續4次都搶得100至200元不等，第4次作案時被員警當場拘捕。檢方偵結依搶奪罪嫌將蔡男提起公訴，蔡姓養父痛心之餘已向法院聲請終止收養關係。

檢警調查，29歲的蔡姓男子沒有工作，去年9月11日上午近8時許，在龜山區某傳統市場，趁其養父乘坐輪椅且僅1隻手行動不便之際，徒手搶奪放置於大腿上碗內現金100元後逃逸；2小時後，蔡男再度以相同方式，搶奪養父行乞得來200元後再次逃逸。

同年10月7日上午8時許，蔡男再度以相同方式搶走養父行乞得來100元現金逃離。同日上午9時40分許，蔡男二度折返，再度徒手搶奪養父碗內100元現金，但被路人發現後立即打電話報警，並抓住蔡男，但蔡男奮力抵抗逃離，龜山警方據報在附近搜查時將蔡男拘捕到案，並起出身上剩餘52元贓款。

檢警偵訊時，蔡男承認有拿養父碗內的錢，但否認有搶奪事實，辯稱是「養父同意給他的」等語，蔡姓養父則否認蔡男所述，認為未經其同意下徒手搶奪其碗內乞討現金總計有4次之多；證人也指稱當場看見蔡男徒手搶奪其養父碗內乞討來的現金，龜山警方則提供現場監視錄影畫面與截圖佐證，檢察官認為蔡男犯行明確，偵結依搶奪罪嫌提起公訴。蔡姓養父事後已向桃園地院聲請終止收養關係。

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