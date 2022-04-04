　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本土增1名「中症患者」是20多歲年輕人　陳時中：99.7%是輕症

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增133例本土個案，已經連續4天破百。指揮官陳時中表示，9成以上都是輕症，
但昨天新增1例中症患者，是20多歲年輕人。

陳時中說明，昨天新增20多歲本國籍男性為中度肺炎，本身有慢性病史，曾打兩劑疫苗超過5個月，沒打第三劑，3/29發生呼吸困難咳嗽，就醫診斷肺炎，PCR採檢陽性確診，CT值29.3，使用氧氣鼻管、瑞德西維、抗生素，但沒住加護病房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，目前國內輕症比率99.7%，都沒有重症個案，另外還有2位中症患者，分別是60多歲和70多歲，但70多歲個案已經解除隔離。

國內今日新增133例本土病例，為64例男性、69例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月27日至4月4日，其中包含50例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(46例)、基隆市(31例)、台北市(23例)、桃園市(15例)、宜蘭縣(6例)、新竹縣(4例)、花蓮縣(3例)、新竹市(2例)、台中市、高雄市及屏東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

▲▼指揮中心4/4公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲新增中症病例。（圖／指揮中心提供）


 

►「料理神器」打折了！一鍵按下就能等吃

ET快訊
快訊／遭王喜怒PO黑白照！　莊人祥回應了
快訊／林右昌第3次PCR出爐！　明起解隔離
快訊／宜蘭中山國小開第一槍！　清明後再放4天假
快訊／本土出現「中症患者」！　20多歲年輕人
快訊／本土連4天破百　陳時中點名「4地區」高度警戒
快訊／本土133例！分佈「11縣市」　新北46例最多
快訊／今本土+133！　另增142境外
LIVE／連假確診持續破百！　陳時中最新說明
屏東家犬暴衝狠咬！　2歲女童全身40多處傷
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

怒PO黑白照王喜道歉了！莊人祥：祝他早日康復

「擴大購買」抗病毒藥物洽談中！陳時中曝「關鍵考量」：要看效期

快訊／林右昌第3次PCR結果出爐　4／5零時起解除隔離

醫護怨「連14天戳鼻採檢」　指揮中心週四開會討論「改深喉唾液」

宜蘭中山國小開第一槍！清明後再放4天假　暫停線上教學再補課

LIVE／桃園再+15！外縣市接觸者+多人陰轉陽　鄭文燦最新說明

本土增1名「中症患者」是20多歲年輕人　陳時中：99.7%是輕症

本土連續4天破百！陳時中點名「4地區」要高度警戒

快訊／境外再增142例！落地採檢揪出68人「陽性確診率有變化」

今本土增133例！分佈11縣市「新北市46例最多」

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

姚元浩「關我屁事」怒：進廚房幹嘛　鬼鬼被趕出去...委屈哭了

3隻霸氣狗老大站窗邊推擠　搶著跟媽說掰掰超級反差萌

浪貓收編成小霸王綁架娃娃　叼「大鯊魚」強行拖3層樓！

無帽男叼菸載女刮中柱過彎　她發出「謎之叫聲」笑翻網友

怒PO黑白照王喜道歉了！莊人祥：祝他早日康復

「擴大購買」抗病毒藥物洽談中！陳時中曝「關鍵考量」：要看效期

快訊／林右昌第3次PCR結果出爐　4／5零時起解除隔離

醫護怨「連14天戳鼻採檢」　指揮中心週四開會討論「改深喉唾液」

宜蘭中山國小開第一槍！清明後再放4天假　暫停線上教學再補課

LIVE／桃園再+15！外縣市接觸者+多人陰轉陽　鄭文燦最新說明

本土增1名「中症患者」是20多歲年輕人　陳時中：99.7%是輕症

本土連續4天破百！陳時中點名「4地區」要高度警戒

快訊／境外再增142例！落地採檢揪出68人「陽性確診率有變化」

今本土增133例！分佈11縣市「新北市46例最多」

怒PO黑白照王喜道歉了！莊人祥：祝他早日康復

新冠疫苗數據或國際期刊刊載　聯亞藥：讓全球見證成果

改裝車桃園海線深夜狂飆！警「口袋戰術」對決　攔截40車開罰12件

湖人3巨頭將解體？戴維斯淡定回應　他深信全員健康本能奪冠

A-Lin超長髮化身「森林精靈」　重逢舊愛撞哏大S

「擴大購買」抗病毒藥物洽談中！陳時中曝「關鍵考量」：要看效期

詐團持正版偵查隊通知書詐騙　銀行員機警攔下匯款警要查

台南三井outlet西側廣場　4月6至8日下午加開莫德納疫苗接種站

快訊／林右昌第3次PCR結果出爐　4／5零時起解除隔離

醫護怨「連14天戳鼻採檢」　指揮中心週四開會討論「改深喉唾液」

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

生活熱門新聞

快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝

本土恐日增500例　學者曝高峰時間點

快訊／09：50高雄規模4.8地震！　最大震度4級

港星抵台PCR爆血！莊人祥：幫止血遭拒

快訊／今本土+133　另增142例境外

老公換BMW！公司嫩妹討載搶副駕

今晨10.1℃！颱風恐發展？　氣象局說話了

本土+183「比你預期少」？　他最擔心這縣市

交往2年0出遊她心情差　網看完全挺男友

本土連續4天破百！陳時中點名「4地區」要高度警戒

今本土增133例！分佈11縣市「新北市46例最多」

即／台灣祭現確診！屏東大學宣布遠距教學

即／台灣祭1確診　屏東861人PCR出爐

清明節威力彩飆5.8億！　「4生肖、4星座」中獎運超旺

更多熱門

相關新聞

即／林右昌第3次PCR出爐　4／5零時起解除隔離

即／林右昌第3次PCR出爐　4／5零時起解除隔離

基隆市長林右昌因曾頒獎給染疫基隆警偵查隊長，且沒戴口罩合影拍照，目前正在居隔當中，而稍早，其第3次採檢結果出爐為「陰性」；他將在4月5日零時起解除隔離。

廖國棟確診助理ct值低　立院下令立委PCR

廖國棟確診助理ct值低　立院下令立委PCR

快訊／今本土+133　另增142例境外

快訊／今本土+133　另增142例境外

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國寶級演員心臟衰竭病逝！享壽93歲

快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝

大S剛登記…汪小菲急了「爆深夜撂人進她家」！

Angelababy「是黃曉明不要我」畫面瘋傳！　美照洩近況

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來害我

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

張惠妹唱一半...瘦子無預警合體！　全場激動叫瘋了

全裸女屍遭棄農田　左臀「蝴蝶刺青」顯靈緝凶

本土恐日增500例　學者曝高峰時間點

沒看過也能酸？鬼鬼親上火線回應

尿尿出現「1情況」當心了！　醫示警：恐是腎損壞了

王喜PCR「被戳到爆血」報警！拒機場人員關心：她給我廁紙止血

《玩具總動員》蛋頭太太離世！

防彈V「葛萊美後台」抽菸被偷拍

港星PCR爆血「護理師親上火線打臉了」！私訊對話曝光

更多

最夯影音

更多
張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！
玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面