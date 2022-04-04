本土增1名「中症患者」是20多歲年輕人　陳時中：99.7%是輕症

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增133例本土個案，已經連續4天破百。指揮官陳時中表示，9成以上都是輕症，

但昨天新增1例中症患者，是20多歲年輕人。

陳時中說明，昨天新增20多歲本國籍男性為中度肺炎，本身有慢性病史，曾打兩劑疫苗超過5個月，沒打第三劑，3/29發生呼吸困難咳嗽，就醫診斷肺炎，PCR採檢陽性確診，CT值29.3，使用氧氣鼻管、瑞德西維、抗生素，但沒住加護病房。

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陳時中表示，目前國內輕症比率99.7%，都沒有重症個案，另外還有2位中症患者，分別是60多歲和70多歲，但70多歲個案已經解除隔離。

國內今日新增133例本土病例，為64例男性、69例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月27日至4月4日，其中包含50例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(46例)、基隆市(31例)、台北市(23例)、桃園市(15例)、宜蘭縣(6例)、新竹縣(4例)、花蓮縣(3例)、新竹市(2例)、台中市、高雄市及屏東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

▲新增中症病例。（圖／指揮中心提供）





