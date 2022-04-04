快訊／竹縣仁慈醫院再+4！台中婚宴擴散「今全院採檢」　已15人染疫

▲竹縣仁慈醫院今新增4例確診案例，4日起辦理全院員工PCR採檢。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者黃孟珍／新竹報導

中央4日公布新竹縣新增4例新冠肺炎本土確診案例，屬台中婚宴延伸仁慈醫院群聚案，4例皆為醫院15樓男性病患，29-65歲，原為匡列採檢對象，昨進行高頻率採檢第4天採檢陰轉陽，CT值20.6-33.2之間。醫院累計確診15例（14樓4人、15樓11人），其中1例護理師、14例病患。昨持續高頻率採檢第4天，採檢155人（151人陰性），找出今天新增的4例陽性，4日仁慈醫院全院PCR採檢。

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▲新竹縣政府公布確診者足跡疫調。（圖／新竹縣政府提供）

竹縣衛生局表示，新增4例分別為案24611、案24612、案24613和案24614。醫院自3／30即啟動感染管制，整棟醫院建築大規模消毒，分艙、分流、分區，醫療服務降載，只出不進，針對高風險人員擴大匡列採檢隔離，並增加採檢頻率，第3、4、7、10天共4次PCR採檢，2日成功找出9名陽性病患，3日再找出4名陽性病患，持續針對病房分區清消降低感染風險，今起辦理全院員工PCR採檢。

竹縣衛生局4日獲報，新竹市確診者案24474於關西、竹北有足跡，已陸續請清潔人員前往消毒。因應確診足跡，衛生局持續協調大安醫院於急診室外設置免費社區篩檢站，時間分別為今天（4/4）晚間6時至9時，明天（4/5）上午9時至12時、下午2時至5時，呼籲足跡重疊民眾前往篩檢。

新竹縣連續8天（3/27、3/28、3/29、3/30、3/31、4/1、4/2、4/3）辦理共12場社區PCR免費採檢，昨晚大安醫院場採檢281人（含昨簡訊通知健身工廠竹北廠接觸者），281人全數陰性。8天累計採檢1451人，1450人陰性，1人陽性（個案為桃園市觀音鄉大潭電廠員工，3/28已轉報桃園市）。

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