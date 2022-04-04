7萬網紅「大濃妝當志工」惹眾怒！助力PCR發自拍遭痛譙　本尊回應

▲正妹防疫志工第一天就被譙爆。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸本土疫情近日大爆發，上海市更是重災區，每日新增增天天破新高！微博一名有護理師背景的上海正妹「xxxBARbie」，日前報名去社區擔任防疫志工，協助做核酸檢測，想不到當志工第一天PO出的圖片就被大陸網友罵翻。

「xxxBARbie」3月30日發文表示，已經報名當防疫志工，「各位保護好自己，共同抗疫，上海加油。」4月1日，她再度發文說當天做了1376份核酸檢測，並分享3張自己穿著防護服的照片。但照片中她，雖然身穿嚴密的防護服和面罩，但露出的部分被網友發現全妝上陣。

對此，許多網友砲轟，「這不是作秀？別解釋了，穿這身防護服就不適合這樣擺拍」、「不要再這樣搞了，有損防疫人員整體形象：防疫媛？」、「化個濃妝，是去作秀呢」、「穿大白的這麼濃的妝頭一次見」、「希望國家早日能封殺一些作秀網紅」、「名媛靠志願者積累素材」。

▲她曬出的照片中，化大濃妝被罵翻。（圖／翻攝自微博）

不過，也有不少人為她打氣，「只要用心做好事，別說化妝，貼臉譜我都誇妳審美獨特」、「佩服小姐姐妝好看，我每次去採核酸根本起不來化妝，小姐姐心善又勤勞勇敢，活該這麼好看！給我繼續美下去，OK？！」、「我真無語啊，女孩子愛沒有錯嗎，有什麼好噴的，要是我我也化妝，就算戴口罩也不影響我日常化妝啊，誰不喜歡漂漂亮亮」。

對此，「xxxBARbie」在留言區也反擊回應，「自己從上午8時半工作到傍晚6時半，只是希望疫情早點結束」、「心累，罵吧罵吧！罵完我明天還去當志願者，該咋咋，影響不了我要成為什麼人」、「這是我日常的妝容，我就愛這麼化，妨礙我做志願者嗎」。