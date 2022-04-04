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大陸 大陸焦點 特派現場

輝瑞新冠口服藥「藥效顯著」！陸專家證實：5天病毒載量明顯下降

▲▼輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多地疫情爆發，美國輝瑞藥廠去年12月獲FDA核准的新冠口服藥PAXLOVID（帕斯洛韋）已使用在大陸八省區病患，尤其優先使用在疫情最嚴重的上海、吉林兩地，經臨床研究此藥療效顯著，成病患新救星。大陸國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任說，目前來看，患者病毒載量明顯下降。

據《健康時報》報導，首批輝瑞新冠口服藥PAXLOVID已分別配送至吉林、上海、廣東、福建、江西、山東、浙江和廣西等至少8省、區及直轄市新冠救治臨床一線。

大陸國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任、深圳市第三人民醫院黨委書記劉磊表示，經對20多例普通型和輕型患者用該藥物進行治療，5天療程結束後，患者病毒載量明顯下降，出院時間可縮短至5-7天。

他說，深圳市第三人民醫院以2300元人民幣（約新台幣10363元）／盒的價格採購了1000盒PAXLOVID，並從3月24日開始對首批新冠患者開始用藥，一個療程為5天。目前來看，該藥物療效確切，但還需要繼續研究，擴大樣本量，獲得更加精準的藥效評價。

劉磊表示，目前上海和吉林的疫情緊張，新冠口服藥自然優先供給這兩地。PAXLOVID主要適用於普通型及輕型患者，用藥目的是為了避免這些患者的病情向重症發展。此外，該藥物還可以為高風險崗位的醫護人員提供預防保護，「我們還為8例疑似意外暴露的醫護人員用了這個藥，目前該8位醫護人員均未被感染。」

2月11日，大陸國家藥監局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准輝瑞Paxlovid進口註冊，用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新冠肺炎患者，例如伴有高齡、慢性腎臟疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高風險因素的患者。

據上海海關3月18日消息，2萬1200盒進口首批新冠口服藥輝瑞PAXLOVID17日晚上10時30分經上海外高橋保稅區海關驗放後，辦完全部進口通關手續，火速運往大陸全國抗疫一線。這是該種藥物被納入最新版冠病診療方案後大陸的首批進口。

輝瑞新冠口服藥PAXLOVID是在去年12月22 日獲美國食品藥物管理局（FDA）批准12歲以上高風險族群使用，成為首款在家抗疫藥物，FDA 表示，該藥只能通過處方取得，病患應在確診感染或症狀出現 5 天內盡快服用藥物。輝瑞口服藥為每12小時服用一次，療程持續 5 天。台灣也在1月27日進口3200人份的PAXLOVID，但仍在進行安定性試驗等測試中，尚未大規模採購使用在病患。

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