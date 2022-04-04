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他怨今年冬天電費「比夏天貴」！釣出一票苦主喊+1　網曝3原因

▲▼今年冬天電費比夏天還貴。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲他抱怨「今年冬天電費比夏天還貴」，釣出一票苦主喊＋１。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」抱怨，他的房子已經住了30幾年，每期電費從來不會超過3000元，不料這一期電費卻要4000多元，讓他越想越不對勁，也好奇「到底哪裡有問題」，貼文一出立刻引發網友熱議，甚至釣出許多人喊「我家也變貴了，比夏天還要貴了」。

原PO在爆怨公社說，他的房子已經住了30幾年，每期電費從不超過3000元，不料這期卻超過4000元，打給電力公司詢問原因，客服卻說「今年冬天比較冷，開暖爐或是電熱水器會比較吃電」。

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但他認為「我每年冬天也是開暖爐，去年及前年還有開一台除濕機、兩台暖爐，今年才開一台暖爐而已，熱水器也是插電吃瓦斯的，奇怪了，到底哪裡有問題」，並附上這一期的用電資訊。

▲電表，電錶，電力，台灣電力公司，停電，限電，用電。（圖／記者周宸亘攝）

▲網友猜測電費變貴，可能是抄錯電錶、疫情因素或老舊電器有關。（圖／記者周宸亘攝）

貼文一出立刻引發網友熱議，甚至釣出許多苦主說「原本收到電費單還在懷疑，看了留言才知道，電費變多不是只有我們」、「電費增加+1」、「我家也是打去問，也是說今年比較冷」、「我家也變貴了唉，比夏天還要貴了」、「我以前沒有超過3000過，這次暴增也不知道為什麼，用電跟平常差不多」。

也有許多人猜測原因，可能是抄錯電錶、疫情因素或老舊電器有關，「要不要審視一下用電習慣，破千度當然貴」、「檢視一下電器使用多久了，大型家電用久了會磨耗，效能也會變差」、「有些電器會因為老舊而變成吃電怪物」、「搞不好是抄電錶的抄錯，檢查一下吧」、「很多人因為疫情在家，或是減少出門，結果增加用電，卻沒有發現」。

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