新北農業局推薦八里賞花祕境　柚香特色美食好吃又好玩

▲新北農業局推薦八里賞柚花祕境。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推薦賞花祕境，3月下旬是柚花盛開季節，開車行駛台64線來到八里，下交流道接中華路，在荖阡坑路（北49線）右轉直行，沿路便能欣賞滿山遍野的柚花，趁著連假和家人、朋友們來一趟八里，不僅能夠享受柚香撲鼻的柚花步道，同時也能品嘗在地柚花拿鐵、柚香豬腳等柚子特色美食，好吃又好玩。

八里農會總幹事高金山表示，每年3月下旬到4月上旬是文旦柚花盛開的季節，區公所與在地特色餐廳合作於荖阡坑路規劃柚花香道，民眾來賞花結束後，還能到附近「桃樂絲森林」品嚐柚子特色美食，新鮮柚花製成的柚花拿鐵、甜而不膩的柚花奶茶及店內特色柚香豬腳、柚香雞排等料理；也可以到「開心果園」預約現採有機蔬菜行程。

▲每年3月下旬是柚花盛開季節。

或到「嵐天咖啡」喝杯咖啡，俯瞰八里，絕美海景盡收眼底，除賞花吃美食，還有禮物可以拿，八里區公所及農會加碼推出抽獎活動，即日起至4月7日只要漫遊於柚花香道或是到這7家特色餐廳消費，拍照打卡即可參與抽獎活動，還有消費滿額打卡送小草花、永生花鑰匙圈等活動，可上「八里區公所」臉書查詢。

農業局表示，八里區為新北市文旦柚最大產地，種植面積約225公頃，八里有著良好的地理氣候，種出來的文旦柚口感Q彈，果肉香甜，果香濃郁，深受消費者喜愛；目前正值柚子花開的季節，大家可以開始期待9月好吃的文旦柚，八里是大家連假踏青散步的好選擇。

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