桃園加開採檢站多點多線圍堵疫情　鄭文燦：無擴散跡象可控制

▲市長鄭文燦表示，桃園以多點多線圍堵疫情。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦3日於市府防疫說明會表示，桃園今天有22例本土個案，居家隔離人數已到達2286人，5個社區採檢站已採檢917人，匡列和專案採檢人數比這個更多，市府以多點、多線進行圍堵，目前疫情有多點傳播現象，但大部份的確診者都是在匡列範圍內採檢出來，目前並沒有擴散的跡象，疫情基本上還是可控制的。

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鄭文燦表示，為減少社區傳播風險，市府持續擴大採檢，除了目前已開設的桃園區中路運動公園及中壢區中正公園2處採檢站外，即日起至5日每日上午9時至12時，加開 3處社區採檢站，分別在觀音區「金湖市民活動中心」、八德區「八德綜合大樓」及平鎮區「龍岡大操場天幕球場旁」等，市民朋友若足跡與確診者重疊，或自覺有必要，可攜帶健保卡前往採檢，並提醒市民應提高警覺，保持防疫韌性。

另外，在疫苗接種部分，市府現正規劃長者專案接種計畫，向下延伸至60歲以上的長者，期盼持續提高長者疫苗覆蓋率。除了醫療院所持續開放接種，桃園全市也持續開設「隨到隨打站」（各場次資訊如下：https://reurl.cc/5GqA7v），或可至「桃園COVID-19 防疫資訊站」查詢（網址：https://covid-19.tycg.gov.tw/l）。