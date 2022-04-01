桃園「電商工作室傳播鏈」炸裂！恐怖1傳7　5校受影響匡列採檢

▲桃園市長鄭文燦。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

中央流行疫情指揮中心今(1日)宣布本土新增104例，其中桃園疫情嚴重，新增20例，其中19例為電商網購工作室群聚。市長鄭文燦表示，該電商工作室共有6名職員確診，其中1人設籍新北，另5人則衍生出共19人染疫；除了電商傳播鏈外，中原大學還有1人確診。

鄭文燦指出，電商網購工作室共有6名職員確診，其中一例23610為新北市個案，另外5例則均屬桃園個案，每一人均有衍生感染者。

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鄭文燦表示，第一名電商職場個案23623衍生出7人染疫，包括家庭成員4位、朋友的女兒1位、朋友女兒的同學1位、美術教室老師1位；其中值得關注的是，該位感染者的孩子就讀新坡國小，因此學校也例急匡列進行採檢。

第二名職場感染者為案23540，衍生出3位，包括家裡的先生、2個女兒都確診，該家庭群聚還衍生出仁和國小，因此學校也立即進行採檢。第三名職場感染者為案23620，衍生家中2個女兒確診，其中一名女兒在衛理幼兒園上課，該校目前已匡列採檢。

第四案為23542，衍生出其小叔、小叔老婆共2人確診；第五案為23616，衍生出一兒子確診，該兒就讀希望城堡幼兒園，同步匡列採檢。

鄭文燦表示，5名職場確診者都有衍生出家人、就讀學校，比較重要的有2所幼兒園、2所國小、另還有中壢高商；此外，除了電商工作室傳播鏈外，鄭文燦指出，中原大學還有一獨立個案，案號為23539，因看診後採檢確診，目前同住室友已居隔6人，擴大採檢1980位，全部皆為陰性。

鄭文燦指出，目前案例衍生的2幼兒園、2國小、1高中，同班跨班的師生均須居隔10天，並進行多次採檢，其他同學則停課7天；中原大學目前累計有2確診，全校停課10天，以確保安全。

此外，針對大潭電廠，目前二採802人全數皆為陰性；案23527任職的龜山某科技大廠採檢342人也全陰性。另今上午傳出桃園一名女性偵查佐陪病採檢確診，目前還沒有暗號，目前安排同辦公室採檢，預計將採檢650人。

▼桃園確診者關係圖及足跡。（圖／桃園縣政府提供）