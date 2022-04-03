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「寵物管理科」成立完善福利　蔡英文：要尊重毛小孩獨立自主空間

▲▼總統蔡英文3日出席「農委會寵物管理科動起來啟用儀式」並參訪「2022城南有意思之春日好好市集」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文3日出席「農委會寵物管理科動起來啟用儀式」並參訪「2022城南有意思之春日好好市集」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日出席「農委會寵物管理科動起來啟用儀式」並參訪「2022城南有意思之春日好好市集」時表示，未來「寵物管理科」將肩負毛小孩「生命各階段」的管理及照顧，而政府也會持續檢討修正，建構更完善的動物福利制度，讓寵物權益及產業有更好的發展。

蔡英文致詞時表示，毛小孩是我們的家人，善待毛小孩、照顧毛小孩、落實動物福利是政府的施政目標，她很高興和所有喜愛毛小孩的朋友一起見證農委會「寵物管理科」的成立。

蔡英文認為，寵物跟我們一起生活、相互陪伴、照顧彼此情感，雖然和毛小孩在一起，但還是要尊重毛小孩獨立自主的空間，而不是純然視為寵物。

蔡英文說，農委會「寵物管理科」的成立是政府落實寵物管理，提升動物福利的重要里程碑，也讓我們在動物保護和寵物管理上權責更加分明，對於寵物權益及產業發展，都會有更好的幫助。

蔡英文指出，未來「寵物管理科」將肩負毛小孩「生命各階段」的管理及照顧，以友善動物為核心價值，匯集社會各界的能量，一起建構更完善的動物福利制度。

蔡英文表示，政府也會進一步修正《動物保護法》，更落實寵物出生登記，並且在每一次的轉讓都要辦理變更，確保「源頭流向履歷制度」，也就是從出生到死亡都會有記錄，讓毛小孩的生命能得到更好的保護。

▼總統蔡英文3日出席「農委會寵物管理科動起來啟用儀式」並參訪「2022城南有意思之春日好好市集」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文3日出席「農委會寵物管理科動起來啟用儀式」並參訪「2022城南有意思之春日好好市集」。（圖／總統府提供）

蔡英文說，接下來政府也會逐步建構兼顧動物福利和消費者權益的管理制度，這也是許多毛小孩飼主及相關產業從業人員非常關注的議題。

她強調，政府會持續精進毛小孩的權益，「寵物管理科」的成立只是一個開始，接下來，政府會持續檢討修正，讓毛小孩獲得更妥善、更全面地照顧。

此外，蔡英文也鼓勵大家收養無家可歸或是辛苦工作退役後的毛小孩，讓更多的毛小孩能夠得到家的溫暖。她感謝動保團體的朋友及相關業者，長期關心動保議題，和政府一起努力，為毛小孩打造優質的環境。

隨後，蔡英文也去逛「春日好好市集」。她表示，今年的「城南有意思」活動跟往年一樣精采豐富，這次有支持在地好農、文化事業的市集，還有適合兒童或年輕朋友的桌遊、闖關遊戲和展覽活動，歡迎大朋友帶著小朋友或毛小孩一起來走走。

至於近日台灣本土疫情有升溫趨勢，蔡英文提醒大家，這幾天許多縣市都有新增本土案例，面對疫情，請大家「戒慎不恐慌」，連假期間，無論是家庭出遊或和親友團聚，都要做好防疫工作，也要互相提醒還沒打第三劑疫苗的朋友，尤其是長輩，一定要趕快去打疫苗，繼續團結防疫守台灣。

▼總統蔡英文3日出席「農委會寵物管理科動起來啟用儀式」並參訪「2022城南有意思之春日好好市集」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文3日出席「農委會寵物管理科動起來啟用儀式」並參訪「2022城南有意思之春日好好市集」。（圖／總統府提供）

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